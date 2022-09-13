Ученые рассказали, когда можно будет обнаружить инопланетную жизнь 1 13.09.2022, 15:25

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И каким способом.

В настоящее время идет создание новых технологических проектов, которые усилят поиски человечества внеземной жизни в Млечном Пути.

Еще не известно, есть ли жизнь на Марсе, но астрофизик Саша Кванц из Швейцарского федерального технологического института считает, что в течение ближайших 25 лет мы сможем обнаружить инопланетную жизнь на других планетах в нашей галактике, пишет Space.

По словам ученого, сейчас идет создание новых технологических проектов, которые позволят наконец-то ответить на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной.

«Сейчас астрономы уже открыли более 5 тысяч планет за пределами Солнечной системы. Считается, что вокруг каждой из более чем 100 млрд звезд в нашей галактике вращается как минимум одна планета. И многие из них не просто похожи на Землю, но находятся в так называемой обитаемой зоне, то есть там может быть вода в жидком виде, а значит и жизнь», — говорит Кванц.

Фото: NASA

Пока только не ясно, есть у этих землеподобных планет атмосферы и из чего они состоят, но ученые работают над тем, чтобы это выяснить.

«Несмотря на то, что человечество имеет в своем арсенале такую мощную космическую обсерваторию, как телескоп Уэбба, она не может увидеть планеты размером с Землю, которые находятся так близко к своим звездам, чтобы там была жидкая вода», — говорит Кванц.

Хотя телескоп Уэбба демонстрирует свои большие возможности и как уже писал Фокус, недавно он сделал первое прямое изображение экзопланеты, также обнаружил углекислый газ в атмосфере еще одной планеты и нашел силикатные облака на третьей экзопланете.

Кванц считает телескоп Уэбба недостаточно мощным для поиска подобных Земле экзопланет, хотя они и не являются главной целью исследований этой космической обсерваторией.

Кванц и его команда сейчас работают над созданием специального прибора для будущего Чрезвычайно большого телескопа (ELT), который будет достроен до конца этого десятилетия в Чили. Этот телескоп станет самым большим оптическим телескопом на Земле с зеркалом шириной в 40 метров.

«Этот прибор сможет обнаружить планеты, похожие на Землю, которые вращаются вокруг близких к нам десятков звезд. Также с помощью этого прибора можно будет изучить атмосферы этих планет», — говорит Кванц.

Фото: NASA

Хотя ученый признается, что с помощью нового телескопа признаки жизни на других планетах обнаружить будет сложно. Тем не менее скоро должен быть готов к разработке новый космический телескоп от Европейского космического агентства под названием LIFE.

«С помощью этого телескопа можно будет изучить огромное количество экзопланет в поисках следов молекул в их атомсферах, которые могли быть созданы живыми организмами», — говорит Кванц.

Кванц считает, что через 25 лет, а может быть и раньше, человечество сможет найти внеземную жизнь на других планетах нашей галактики.

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