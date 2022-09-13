Белорусские пограничники попались на порче забора на границе с Литвой

Белорусские пограничники попались на порче забора на границе с Литвой11
- 13.09.2022, 15:50
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В это время недалеко находились нелегальные мигранты.
Литовские пограничники зафиксировали попытку нелегалов проникнуть на территорию страны из Беларуси. В ведомстве утверждают, что преодолеть поврежденный забор на границе нелегалам помогли белорусские пограничники, пишет Delfi.
Представители Службы охраны госграницы Литвы сообщают, что 11 сентября в Вильнюсском районе со стороны Беларуси к забору на границе подбежали двое неизвестных в масках, кофтах и камуфляжных штанах. Они стали разрезать колючую проволоку и защитный барьер. В это время нелегалы стояли в сторонке.
Когда на место прибыли патрульные, нарушители бросились бежать обратно в Беларусь.
На видео также попали патрулирующие госграницу белорусские пограничники. В публикации утверждается, что при себе у них были ножницы для резки металла.
В последнее время у границы Литвы фиксируется рост попыток незаконного пересечения границы. С 3 августа прошлого года литовские пограничники не впустили со стороны Беларуси 14 638 человек.
Напомним, заграждение — забор и колючая проволока — протяженностью около 550 километров было возведено на литовско-белорусской границе в конце августа в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси. Литва обвиняет в его организации «режим Лукашенко» и называет это гибридной атакой.
В июне 2022 года строительство забора на границе с Беларусью также закончили в Польше.