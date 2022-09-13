В Грузии путинистов с позором выгнали из автобуса 20 13.09.2022, 15:54

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Причиной стало их провокационное поведение.

В соцсетях появилось видео из Грузии, где местные жители с позором выгнали из маршрутки российских туристов, пишет nv.ua.

Причиной этого стало их провокационное поведение.

В частности, представители страны-агрессора отрицали оккупацию ею территорий Грузии и Украины.

Кроме того, в ответ на критику провокаторы отвечали людям лозунгом «слава России».

«Езжайте в свою Россию. Чтобы ноги вашей не было здесь. Проклятые оккупанты! Никому вы не нужны!», — возмутились пассажиры.

Когда же водитель маршрутки высадил россиян на ближайшей остановке, люди провели их знаменитой кричалкой «Путин ху*ло».

«Слава Украине! Героям слава!», — добавили грузинские женщины.

Осторожно, ненормативная лексика

У Грузії любителів “рускава міра” вигнали з маршрутки 🇬🇪🤝🇺🇦 pic.twitter.com/wuew06tET7 — НВ (@tweetsNV) September 13, 2022

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