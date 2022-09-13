Решающая ошибка Путина 9 Юрий Кирпичев

13.09.2022, 16:06

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Проект Россия закрывается.

6 сентября началось долгожданное и весьма успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине, и по данным ISW, американского института изучения войны, за пять дней было освобождено более 3 тыс. кв. км., это больше, чем россияне захватили с начала апреля! На самом деле по данным на 12 сентября освобождено более 6 тыс. кв. км.

Реальный прогноз для экономики России

Это наступление отвлекло внимание от весьма важной информации агентства Bloomberg, появившейся также 6 сентября: о конфиденциальном прогнозе развития (точнее, конечно, падения) российской экономики, который был подготовлен для руководства РФ. В нем описана грядущая многолетняя рецессия и тяжелейший кризис в импортозависимых отраслях, а таковы в той или иной степени практически все отрасли в российской экономике.

На его фоне все ранее опубликованные официальные прогнозы фальшиво оптимистичны, в чем ни малейших сомнений и не было. Но деталей доклада коснемся позже, тем более, что и он чрезмерно оптимистичен (никак не хотят эксперты верить в скорый крах такой огромной страны!), а пока остановимся на шагах, сделанных российским руководством после получения доклада.

Агентство пишет, что прогноз подготовлен к стратегическому совещанию правительства России 30 августа. Кем подготовлен, Bloomberg не сообщает, однако назвал прогноз результатом «месяцев работы чиновников и экспертов по оценке истинных последствий экономической изоляции России». Итак, 30 августа руководство России ознакомилось с крайне пессимистическим прогнозом для страны. Какими же шагами ответила Россия (читай Путин, ныне эти понятия равноценны)? Они были предсказуемо направлены на обострение конфронтации с Западом. Как известно, русские не сдаются, и уже 3 сентября Газпром полностью прекратил прокачку газа по трубе «Северный поток 1». Плюс был активизирован атомный шантаж с использованием Запорожской АЭС.

Замечу, что в связи с прекращением поставок газа вспоминается старый анекдот про ковбоя и внутренний голос, он как раз к месту: за ковбоем гонятся индейцы и он переживает, не полярная ли лисичка наступила? Но внутренний голос отвечает, что еще нет и что надо свалить вождя. Ковбой выстрелил, индейцы взвыли, а внутренний голос меланхолично заметил: «А вот теперь точно п...ц»!

Пожалуй, это была решающая ошибка Путина. Да, Европу ждет тяжелая зима, но она ее переживет. Газовозы уже поворачивают с маршрутов в Китай (там по причине падения экономики упал спрос на СПГ) и берут курс на Европу. ЕС принял экстренные меры, а крупнейший потребитель прощается с российским газом навсегда. Немецкие энергокомпании заключают контракты на закупку СПГ на 15-20 лет. Германия проснулась от шредеровско-меркельского уютного сна, потеряла надежду на Газпром, и Uniper, RWE и другие гиганты переключаются на СПГ. Главным поставщиком становятся США, которые с начала года экспортировали 57 млрд кубометров сжиженного газа, в том числе 37 млрд в Европу. Немцы экстренно закупают плавучие терминалы для регазификации СПГ: уже пять их зафрахтованы и начнут работу до конца года, а еще два арендуют частные компании.

Европа переболеет, но переживет ли Россия потерю главных направлений главных экспортных товаров, причем навсегда? Нет. И без уже наложенных санкций одного этого было бы достаточно для самых мрачных прогнозов даже не для экономики, но в отношении самой судьбы России, полностью зависящей от экспорта.

Но дело еще и в том, что этим шагом, который еще более ожесточил Европу, Путин сам выбрал наихудший сценарий из рассмотренных в докладе. Более того – усугубил его! И затем еще раз усугубил, дав команду в отместку за грандиозное поражение под Харьковом обстреливать украинские ТЭЦ и прочие гражданские объекты. Цивилизованному миру это очень не понравилось.

Но к делу, к докладу. Эксперты разделили прогнозные сценарии на инерционный, то есть предполагающий, что все будет идти так, как до сих пор с 24 февраля, и на стрессовые. Последние как раз и учитывают резкое ухудшение ситуации вследствие подобных опрометчивых шагов, а также диалектику медленного накопления эффекта санкций и катастрофического перехода этих качественных изменений в сокрушительный количественный обвал.

Итак, все сценарии, кроме целевого (угодного власти) предполагают продолжение падения ВВП. В инерционном оно достигает дна в 2023 году на уровне минус 8,3% к 2021 году, в стрессовом — в 2024 году на уровне минус 11,9%. Россия выберется из этой ямы только в 2028 году в инерционном и после 2030 года — в стрессовом сценарии. То есть через десятилетие. Вернее же, никогда не выберется, учитывая самоубийственные действия Путина и связанные с ними оговорки...

Все сценарии исходят из усиления санкций, в том числе за счет присоединения к ним новых стран. Только прямые санкции уже затронули четверть товарооборота, с учетом же транспортной блокады и удорожания перевозок (втрое на европейском направлении) эта доля еще выше. Нефтегазовый сектор, металлургия, минудобрения и лесное хозяйство перестанут быть драйверами экономики на горизонте пары лет. Полное прекращение экспорта газа в Европу будет стоить России $6,6 млрд. налогов в год (и огромных проблем на внутреннем рынке из-за падения добычи), к примеру, металлурги будут терять из-за санкций $5,7 млрд. (российские заводы уже дышат на ладан).

В случае всемирной рецессии (а война в Украине плюс путинский газовый шантаж делают ее все более неизбежной) Россия перейдет в статус «опционального экспортера»: от ее продукции будут отказываться в первую очередь. Это способно спровоцировать всплеск инфляции и обесценение рубля. Импортозамещение невозможно в ключевых отраслях, в том числе тех, об успехе которых отчитывались чиновники. Импортные самолеты обеспечивают 95% пассажирооборота, Россия ввозит 99% инкубаторного яйца, большую часть мальков рыб, семян ключевых продовольственных культур, премиального скота и кормовых аминокислот. В России производятся только 30% потребных ей станков, а ее фармацевтика на 80% зависит от импортных субстанций. Физический дефицит sim-карт может начаться в 2025 году, к этому времени Россию покинут 200 тысяч IT-специалистов.

Целевой сценарий предполагает восстановление ВВП к довоенному в 2024 году, но требует мер стимулирования, осуществить которые в России не удавалось последние 10 лет. То есть это благопожелания. Остаются инерционный и стрессовый, а если без экивоков, то лишь последний в ухудшенном варианте. Он выглядит гораздо реалистичнее того, что недавно обнародовал первый вице-премьер Андрей Белоусов: падение ВВП меньше 3% в этом году, меньше 1% в следующем и прочее бла-бла-бла.

Даже скудные российские данные (основной массив статистики был закрыт еще весной) свидетельствуют, что после неожиданного отскока в июле российская экономика в августе и начале сентября замедляется. Опережающие индикаторы в обработке еще неплохи, но в сфере услуг индекс PMI (Индекс деловой активности в производственном секторе) просел с 54,7 в июле до 49,9 пункта в августе. В это же время заметно ухудшилась ситуация с потребительским спросом, особенно на непродовольственные товары: россияне стали экономить на дорогостоящих покупках. Розничная торговля в августе ушла в минус 9-9,5%. В комплексе показатели подводят к выводу, что дальнейших поводов для оптимизма нет. В августе снова наблюдался дефицит бюджета в размере 345 млрд рублей – третий месяц подряд. Санкции работают!

Проект Россия завершается

Суммируя сказанное и судя по текущим обстоятельствам, можно заключить, что Россия пойдет по самому худшему сценарию. Как делала это всегда. Но возьмем в качестве наиболее яркого примера ее армию и вернемся к войне в Украине.

Она, несомненно, проиграна. Резервов не осталось, моральный дух ниже плинтуса, впереди неминуемое уничтожение группировки на Правобережье (там в ловушку попала лучшая мобильная пехота), которая будет либо пленена либо уничтожена и потерю этих 20 тысяч опытных бойцов просто нечем будет восполнить. Плюс осенняя распутица и полный крах логистики, плюс Хаймерсы, в общем, не факт, что армия сохранит хоть какую-то боеспособность до зимы. А ведь этой армией гордились, надували щеки на парадах, строили помпезные военные храмы, считали чуть ли не второй в мире! По сути же она оказалась ордой убийц, насильников и мародеров, не умеющей воевать.

И так чего ни коснись: производства, науки, искусства, культуры в целом — сплошные понты, показуха, тотальное воровство, пошлость и подлость. 20 лет путинщины полностью разложили Россию и лишили ее будущего. Этот паренек из питерской подворотни оказался удивительно умелым эвтанатором. Кто бы мог подумать, что он так быстро приведет к катастрофе самую большую и обильную страну мира!

Нападение на Украину станет последним гвоздем в крышку гроба России, во всяком случае в том виде, в котором мы ее знаем 450 лет, когда она как раковая опухоль расползалась во все стороны. Как точно говорит Игорь Яковенко: проект Россия завершается. И это лучший выход для всего мира!

Юрий Кирпичев, «Обозреватель»

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