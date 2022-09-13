ВСУ ударили по военной базе оккупантов и штабам РФ 13.09.2022, 16:18

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В Мелитополе и Херсоне зафиксированы мощные взрывы.

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области прогремели мощные взрывы в районе аэродрома, сообщает «Главред».

Три взрыва произошли во вторник, 13 сентября. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

Именно на этом аэродроме российские захватчики расположили свою военную базу.

«Только что: три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз. Ожидаем подробности», – сообщил городской голова.

В то же время взрывы произошли и в оккупированном Херсоне. Как сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook, «похоже, что по оккупантам очень мощно прилетело».

Журналист Андрей Цаплиенко отметил в Telegram, что под Херсоном взрывы и канонада. По его словам, есть информация об ударах по российским штабам.

Контрнаступление ВСУ на юге

Только за прошедшие две недели в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге российские войска потеряли 1800 человек личного состава, более 500 единиц автобронетехники, 122 танка, 2 самолета, 2 вертолета и около 10 крылатых ракет. Об этом рассказала пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Бойцы ВСУ за две недели освободили 5 населенных пунктов на юге Украины и нанесли врагу огромные потери на поле боя.

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