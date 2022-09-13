В Беларуси задержали группу адвокатов

В Беларуси задержали группу адвокатов1
- 13.09.2022, 16:23
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Они защищали фигурантов «дела анархистов».
Утром 13 сентября была задержана группа адвокатов, защищавших фигурантов «дела анархистов», сообщают правозащитники. Имена и число задержанных не уточняются.
Задержание связано якобы с разглашением данных следствия.
Напомним, десять фигурантов «дела анархистов» приговорили к срокам заключения от 5 до 17 лет. Их обвинили по 10 статьям, в том числе в создании экстремистского формирования, организации и участии в массовых беспорядках. Среди обвиняемых была правозащитница Марфа Рабкова, которая получила 15 лет колонии. После оглашения приговора были задержаны несколько человек, в том числе временный поверенный в делах ЕС в Беларуси.