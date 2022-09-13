Военный эксперт: Поражения на Харьковщине значительно повлияли на моральное состояние оккупантов 13.09.2022, 16:31

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Разгром на этом направлении может совсем сломать армию РФ.

Разгром на Харьковском направлении значительно повлиял на моральное состояние оккупантов. Едва ли не впервые за 80 лет россияне потерпели такое поражение.

Как пишет УНИАН, об этом в эфире канала FREEДом сообщил летчик, инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, поражения на Харьковщине могут совсем сломать российскую армию, в том числе и командование.

«О том, что произошло на Изюмском плацдарме, знает вся армия, практически знает вся Россия. Это очень большой удар. После такого удара армия в некоторых случаях может больше не прийти в себя, особенно командование. Произошел очень мощный разрыв между нижним офицерским составом и управлением. Это разрыв ментальный, разрыв доверия. Поэтому, вероятно, в ближайшее время мы увидим операции, которые приведут к таким же результатам», - заявил Свитан.

По словам эксперта, Россия будет давить на ВСУ в двух-трех точках, пытаясь выйти на определенные плацдармы, от которых зависит возможность удерживания других оккупированных территорий.

«Невзятие Бахмута, невыход на водозабор, который идет западнее Бахмута в Горловку, приведет к тому, что весь Донбасс вплоть до Мариуполя останется зимой без воды. Зиму Донбасс оккупированный не переживет, поэтому они будут давить в сторону Бахмута и Соледара, чтобы подойти к водозабору. Вторая точка - район Донецка. Им важно сместить линию фронта из Донецка километров на 30. Это где-то район Карловского водохранилища. Третья точка - район Херсона. Все еще русские имеют надежду выполнить какой-то наступательный маневр в сторону Николаева, в сторону Вознесенска. Но там украинские воины в некоторых местах перешли в контрнаступление. Несколько деревень освобождено. Ежедневно происходят такие действия. Думаю, на Херсонском направлении россияне не выполнят свои задачи», - подытожил эксперт.

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