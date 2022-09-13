Что есть осенью: названы продукты для укрепления иммунной системы 13.09.2022, 16:34

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Врачи из разных стран поделились своим мнением.

Некоторые продукты действуют как эффективные натуральные иммуностимуляторы, их польза для организма осенью может быть особенной – мы получим сильную защиту от инфекций естественным путем.

«МедикФорум» выяснил, какие продукты связываются с укреплением иммунной системы врачами из разных стран.

Куриный бульон. Куриный суп содержит белки, которые уменьшают воспаление в носу и горле. Он поставляет организму цинк, который укрепляет иммунную систему. Что важно: чтобы сохранить активные ингредиенты, курица в бульоне должна нагреваться постепенно и кипеть на медленном огне.

Яйцо. Является продуктом с очень высокой питательной ценностью, поскольку обеспечивает организм легко усваиваемым белком, витаминами, минералами, антиоксидантами. Другой его компонент – аминокислоты, способствующие укреплению иммунной системы.

Фисташки. В их ядрах содержится селен – надежный защитник организма от загрязняющих веществ, проникающих извне и ослабляющих его защитные силы. Небольшая горсть несоленых фисташек каждый день способна обеспечить нас дневной нормой селена.

Тыква. Мякоть тыквы содержит бета-каротин, предшественник витамина А. Благодаря ему укрепляются слизистые оболочки рта и носа – в результате болезнетворным микроорганизмам становится труднее проникнуть в организм.

Фенхель. Его эфирные масла усиливают движение ресничек в дыхательных путях, что облегчает отхаркивание болезнетворных микроорганизмов.

Имбирь. Вещества имбиря оказывают антибактериальное действие и стимулируют кровообращение, это затрудняет проникновение болезнетворных микроорганизмов на наши слизистые оболочки.

Эмменталь. Содержащийся в нем цинк стимулирует выработку иммунных клеток. Поддерживая здоровый уровень цинка в организме, можно усилить свою иммунную систему до 60 процентов.

Оливковое масло. Две столовые ложки оливкового масла покрывают суточную потребность в витамине Е, который в том числе оберегает нас от стресса и недосыпа.

Шиповник. Плоды шиповника содержат больше витамина С, чем апельсины. Данный витамин активирует лейкоциты, которые выслеживают патогены и обезвреживают их.

Квашеная капуста. До 70 процентов иммунной системы находится в кишечнике. Молочнокислые бактерии, содержащиеся в квашеной капусте, «тренируют» там иммунные клетки и таким образом сохраняют наш внутренний защитный щит стабильным.

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