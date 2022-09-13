«Многих интересует, окупилась ли наша свадьба» 13.09.2022, 16:43

Белоруска рассказала, как организовала красивое торжество в кругу самых близких.

Осень – это и традиционное время свадеб. А сколько стоит свадьба сегодня? «Полгода назад я вбивала этот вопрос в поисковой строке, а сегодня готова поделиться собственным опытом», – предлагают сайт газеты «Зямля і людзі» и Наталья Степутенко.

– Раньше на свадьбах мне доводилось бывать только в качестве гостьи и пару раз свидетельницей, так что мои познания в вопросах организации торжества по случаю рождения новой семьи ограничивались опытом проведения «свадеб» для кукол в далеком детстве. Тем не менее, за организацию своей свадьбы мы с женихом решили взяться самостоятельно, поскольку не могли доверить столь важное дело кому-то другому, – рассказывает девушка. – Наша цель – красивое торжество в кругу самых близких. Чтобы все было достойно и без излишеств. Внимательно изучив доступные в интернете расценки и предложения подрядчиков, мы составили примерную смету. В нее входили регистрация брака, обручальные кольца, образ жениха, образ невесты, банкет для 20 человек, сувениры гостям, услуги фотографа и ведущего. Согласно нашим расчетам, выходило что-то около 4,5 тысячи рублей.

Увы, в эту сумму мы не уложились.

Регистрация брака

И тут первый сюрприз: оказывается, музыкальное сопровождение церемонии не входит в стоимость услуги «обеспечение торжественной обстановки», так что к одной базовой за роспись и двум за торжественную обстановку прибавим еще 30 рублей, которые следует взять с собой в день регистрации. Итого: 120 рублей.

Обручальные кольца

Их покупкой мы с женихом озаботились заранее, поэтому удалось найти именно такие кольца, какие хотели, да еще и со скидкой. За два изящных гладких кольца из белого золота отдали 706 рублей.

Образ жениха

А вот здесь мы пожалели, что не занялись поисками костюма раньше: купить желаемую модель подходящего размера и цвета оказалось невыполнимым квестом. В итоге вспомнили знаменитое выражение «главное, чтобы костюмчик сидел» и взяли тот, который сел по фигуре идеально и с большего соответствовал нашим представлениям о прекрасном. Рубашка обошлась в 75 рублей, костюм – 380 рублей, туфли – 150 рублей. От галстуков, бабочек и бутоньерок жених категорически отказался, но согласился на стрижку (12 рублей). Получилось 617 рублей.

Образ невесты

Платье моей мечты оказалось достаточно дорогим (1000 рублей), но отражение в зеркале и сияющие одобрением глаза подруги помогли решиться на покупку. Фату (100 рублей) купила в том же салоне, что и платье, а туфли (140 рублей) – в торговом центре.

Ближе к свадьбе я похудела, так что платье пришлось подгонять по фигуре, а это еще 50 рублей.

Прическа и макияж в салоне обошлись в 150 рублей, маникюр – 23 рубля. Из украшений я надела только мамин подарок – элегантные серебряные сережки. Довольно существенной статьей расходов оказался букет невесты – за него отдали 143 рубля.

Итого: 1000 + 50 + 100 + 140 +150 +23 + 143 = 1606 рублей

Банкет

Поскольку нам дороги наши гости, для банкета мы выбрали ресторан с хорошей репутацией. Аренда помещения и меню (за исключением напитков и фруктов) суммарно обошлись в 2000 рублей, плюс около 600 рублей ушло на напитки и фрукты, еще около 100 рублей – на организацию фуршетного столика. Украшение зала ресторан взял на себя, дополнительный декор мы не заказывали.

Стоимость банкета: 2700 рублей

Торт

По моему убеждению, на свадьбе две вещи должны вызывать всеобщий восторг: платье невесты и торт. Так что на главном свадебном десерте решили не экономить. Заказали у проверенного кондитера 5-килограммового красавца из натуральных ингредиентов.

Вместе с коробкой торт обошелся в 210 рублей

Сувениры гостям

Сюда включили призы за конкурсы и бонбоньерки – маленькие коробочки конфет каждому гостю. На это ушло около 200 рублей.

Услуги фотографа и ведущего

Изучив предложения в интернете, мы сделали вывод, что переплачивать не хотим, но и слишком экономить не будем, иначе пострадает качество. Поиски «золотой середины» увенчались успехом: нам удалось встретить поющую ведущую, которая любит работать как раз в формате уютного семейного торжества, а контакты фотографа я спросила у подруги – приглянулись фото, опубликованные у нее в соцсетях. 350$ заплатили ведущей (она работала вместе с ди-джеем), 200$ – фотографу.

Сумма: 550$

Итог

В итоге на свадьбу было потрачено гораздо больше денег, чем мы изначально предполагали: вместо 4,5 тысячи вышло целых 7,5. Конечно, за полгода здорово выросли цены, но все равно считаю, что масштабы расходов мы, мягко говоря, недооценили.

P.S.

Многих, наверное, волнует вопрос, окупилась ли наша свадьба. Такой цели мы не ставили, но все же отвечу: да, окупилась благодаря подаркам родителей.

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