ВСУ освободили в Харьковской области 300 населенных пунктов 13.09.2022, 16:46

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Новые детали контрнаступления украинской армии.

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов 300 населенных пунктов Харьковской области, что составляет 3800 кв. км. Контрнаступление в регионе продолжается.

Как пишет «Обозреватель», об этом 13 сентября в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, украинские военные настроены на полное выведение российских войск из региона.

«Эта операция по освобождению Харьковской области длилась несколько дней, и она планировалась на несколько дней, и, начиная с 6 сентября по сегодняшний день, освобождено 3800 кв. км, более 300 населенных пунктов и около 150 тыс. наших людей стали свободными от оккупации. Операция продолжается, она распланирована до полного освобождения Харьковской области», – отметила Маляр.

В то же время она не стала разглашать подробную информацию о планах по освобождению области. Маляр лишь отметила, что «это произойдет как можно скорее».

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