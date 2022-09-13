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Украина арестовала имущество белорусских и российских предприятий на сумму более $7 миллионов

  • 13.09.2022, 16:51
Украина арестовала имущество белорусских и российских предприятий на сумму более $7 миллионов

Имущество привезли на украинские предприятия по заказу Минобороны Беларуси.

Украина арестовала вертолет, части несущих винтов для него, авиационный турбореактивный двигатель и другое имущество белорусских и российских предприятий на сумму более 7 миллионов долларов. Об этом сообщает  офис генпрокурора Украины.

До начала полномасштабной войны имущество привезли на украинские предприятия для ремонта по заказу Минобороны Беларуси, белорусских и российских предприятий, пишет ведомство. В сообщении говорится, что Минфин США применил санкции к одной из белорусских компаний. О каких предприятиях идет речь, неизвестно.

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