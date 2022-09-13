Нур-Султан вновь станет Астаной 3 13.09.2022, 17:01

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Предложение казахстанских депутатов включено в проект конституционного закона.

Касым-Жомарт Токаев согласился с предложением депутатов парламента вернуть столице Казахстана прежнее название – Астана, сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай. Это предложение депутатов включено в проект конституционного закона. Об этом сообщает kaktus.media со ссылкой на СМИ Казахстана.

«Как известно, группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства», - написал Желдибай.

При этом президент считает историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы.

«Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования», - отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, что инициатором переименования Астаны был Касым-Жомарт Токаев.

23 марта 2019 года столицу Казахстана Астану официально переименовали в Нур-Султан. Указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Нур-Султан имел много названий. До 1961 года город назывался Акмолинск, позже – Целиноград, а с 1992 по 1998 год – Акмола. До 2019 года город носил название Астана.

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