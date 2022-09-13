Путина заманили в ловушку 4 Алексей Голобуцкий

13.09.2022, 17:18

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Алексей Голобуцкий

Российские пропагандисты срочно меняют свою риторику.

Я еще до войны, прошлой осенью писал: Путина заманивали в войну, соблазняли легкодоступной и беззащитной Украиной, брали «на слабо» и открыто провоцировали – чтобы он все же влез в ловушку. Да, ценой войны у нас дома. Ценой наших жизней и разрушений. Но я сразу это оценивал как ловушку для России.

А мы так или иначе вынуждены были бы рано или поздно бороться за свое государство у российского оккупанта – обретенный бескровно суверенитет Киева в Москве до сих пор воспринимают временным и ненастоящим, эдаким историческим анекдотом. И действительно нам повезло, что мы удачно попали в ситуацию, когда интересы Запада совпали с нашими и они за нас вписались деньгами, оружием и технологиями. Ну и санкциями, конечно.

Так что это действительно была, я бы сказал, демонстративно расставленная ловушка. Прошло чуть больше полугода – и это признают у агрессора. Паблик «ополченца, писателя и военкора» Максима Фомина ака «Владлен Татарский» с полумиллионом подписчиков сегодня четко сформулировал это:

— Запад декларирует открыто, что он ошибся, когда не добил Россию в 90-е, теперь не хочет ее повторять. Это война за нашу жизнь!

Вот вам и радикальный разворот: от «маленькой победоносной войны за 3 дня» – до «добивания России и войны за жизнь». А вот нечего было обольщаться и запихивать – добровольно и с бодрой патриотической песней! – грязную лапу в ловушку. В очевидную ловушку.

Теперь лапу придется отгрызать. И «отгрызенный Путин» вряд ли кого-то удовлетворит, не позволят на него свергнуть все грехи, несмотря на все более масштабные усилия ФСБ по отбеливанию «простых россиян».

Скорее всего, будут «отгрызаться» территории восстановленных национальных государств. То, над чем работают 8 лет, наши спецслужбы и отдельные инициативные группы.

Алексей Голобуцкий, Facebook

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