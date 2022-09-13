Врач назвала полезные свойства сгущенки 13.09.2022, 17:35

Лакомство стоит взять с собой в поход.

В составе качественного сгущенного молока допускается всего четыре ингредиента: коровье молоко, сахар-песок, сахар молочный и вода. Такая сгущенка может принести организму определенную пользу, если есть ее в небольших количествах, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, передают росСМИ.

Сгущенка — помощник в критических ситуациях, банку лакомства стоит взять с собой в поход, в экстренной ситуации, когда организм ослаблен стрессом, сгущенка поможет быстро восстановить силы.

«Конечно не нужно съедать банку разом, но когда нет сил, когда человек очень устал, а ему крайне необходимо быть бодрым, ложка сгущенки даст эту энергию. Конечно потом будет своеобразный откат, но в экстренных случаях можно», — рассказала врач.

Диетолог считает, что сгущенку можно рассматривать только как лакомство, лучше всего есть ее после обеда, так организму хватит времени на то, чтобы сжечь лишние калории, а съеденные перед этим овощи смягчат резкий выброс глюкозы в кровь.

«Лучше выпить чаю со сгущенкой, чем стакан любой газировки, лучше съесть сгущенку, чем вафли и торты из магазина или дешевые конфеты с заменителями, красителями и консервантами. В качественной сгущенке намного меньше трансжиров и других вредных веществ», — отметила Соломатина.

Врач напомнила, что от этого лакомства стоит отказаться при диабете, инсулинорезистентности и нарушениях обмена веществ. Лучше не есть сгущенку каждый день, большое количество сахара вызовет зависимость, а это грозит большими проблемами со здоровьем.

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