Эксперт: Сфера исследований и разработок в Беларуси деградирует 2 13.09.2022, 17:48

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По уровню наукоемкости ВВП наша страна приблизилась к Кубе.

Расходы на исследования и разработки в процентном отношении к ВВП на протяжении последних 10 лет в Беларуси неуклонно снижались и сопоставимы с уровнем Кубы. Можно говорить о деградации этой сферы. Такой вывод делает доцент БГЭУ Екатерина Рожковская в своей статье «Долгосрочные тренды и вызовы инновационно-технологического развития белорусской экономики», опубликованной в августовском номере журнала «Банкаўскі веснік».

Эксперт напоминает, что способность страны к созданию инноваций и технологий определяется кадровым потенциалом сферы исследований и разработок, а также объемом ее финансирования.

При расчете численности исследователей на тысячу занятых в экономике Беларусь имеет самое низкое соотношение среди сравниваемых стран – всего 3,9 человека, при этом количество исследователей на тысячу человек рабочей силы составляет всего 2,9 человека. Для сравнения, в России – 5,3, Литве – 6,8, Японии и Германии – более 10. Это свидетельствует о чрезвычайно ограниченном в стране человеческом ресурсе, способном генерировать инновации.

Основной причиной такой ситуации Рожковская называет низкий объем внутренних затрат на исследования и разработки, который составляет в Беларуси всего 1,03 млрд долларов по паритету покупательной способности (ППС), в то время как в Литве этот показатель равен 1,3, в Польше – 18,1, в России – 48, в Германии и Японии – около 150, в Китае и США – свыше 500 млрд долларов.

Это приводит к низкой концентрации расходов на исследования и разработки в расчете на одного исследователя, составляющей в Беларуси в 2020 году всего 61,4 тыс. долларов по ППС. По этому показателю Беларусь далеко позади не только мировых лидеров (Западная Европа, США, Япония), но и и государств с близким уровнем экономического и технологического развития – России, Польши, Венгрии, Эстонии, Литвы.

В результате Беларусь на протяжении последнего десятилетия демонстрирует неуклонно снижающийся уровень внутренних расходов на исследования и разработки в процентном отношении к ВВП – с 0,67% в 2010 году до 0,55% в 2020 году и до 0,47% в 2021 году, который в соответствии с параметрами экономической безопасности двукратно ниже критического уровня наукоемкости ВВП (1%), что свидетельствует о процессах деградации отечественной сферы исследований и разработок. В целом достигнутый на сегодняшний день уровень наукоемкости ВВП в стране соответствует его значениям в Аргентине (0,49%), Кубе (0,54%), Катаре (0,51%) – странах с низкой сложностью экономики, считает эксперт.

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