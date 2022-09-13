Какие подержанные минивэны можно купить за $9−10 тысяч 13.09.2022, 18:06

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Варианты «посвежее».

Продажи новых автомобилей в Беларуси продолжают падать, а цены даже на бюджетные зашкаливают. Конечно, подорожали и автобэушки. «Зеркало» посмотрело, какие варианты минивэнов «посвежее» можно купить за 9000−10 000 долларов.

Opel Meriva 2013 года выпуска продается в Минске за 9300 долларов или 23 760 рублей (здесь и далее стоимость переведена в рубли по курсу НБ Беларуси на 13 сентября), возможен торг. В авто установлен бензиновый двигатель объемом 1,4 литра, АКПП, передний привод. Пробег — 123 000 км.

Продавец сообщает, что в авто хорошая комплектация, подогрев сидений и руля, климат-контроль, адаптивные фары, датчики дождя и света, затемняющееся внутреннее зеркало, задние парктроники, литые диски R17.

Opel Zafira B, выпущенный в 2012 году, продают в Барановичах за 9300 долларов или 23 760 рублей. В машине установлен бензиновый двигатель с объемом 1,8 литра, МКПП, передний привод. Из бонусов — газовое оборудование. Пробег — 172 000 км. Есть передние и задние электростеклоподъемники, складывающиеся зеркала, круиз- и климат контроль, зеркало заднего вида с автозатемнением, датчик света и дождя, подогрев сидений и зеркал, кожаный мультируль с регулировкой положения, задний парктроник, заводская сигнализация с датчиком объема. Установлен заводской съемный фаркоп и оригинальные рейлинги на крышу.

В объявлении отмечено, что в Беларуси автомобиль был у одного владельца. Он продаст авто с двумя комплектами оригинальных дисков с хорошей резиной R16: зимняя шипованная Pirelli, летняя — Michelin. Есть некоторые возрастные нюансы по кузову.

Volkswagen Touran II 2012 года выпуска продается в Слуцке за 10 000 долларов или 25 549 рублей. Автомобиль с бензиновым двигателем объемом 1,4 литра, также установлено газовое оборудование, АКПП, передний привод. Пробег — 350 000 км.

Машина с хорошей комплектацией и кожаным салоном.

Seat Altea I 2011 года выпуска продается в Минске за 9200 долларов или 23 505 рублей. В авто бензиновый двигатель объемом 1,2 литра, МКПП, передний привод. Пробег — 165 000 км.

В Минске выставили на продажу Peugeot 5008 I 2011 года выпуска, за него просят 10 000 долларов или 25 549 рублей. Машина с дизельным двигателем 1,6, АКПП, передним приводом. Пробег — 238 000 км.

Продавец сообщил, что он владел машиной почти пять лет. Он отметил, что есть нюансы по кузову, не работает кондиционер. Но в цене он не подвинется, стоимость указана с учетом всех недостатков.

Ford C-MAX II 2011 года выпуска продается в Минске за 9999 долларов или 25 546 рублей, продавец готов поторговаться. Авто на бензине, объем двигателя — 1,6 литра, МКПП, передний привод. Пробег — 230 000 км.

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