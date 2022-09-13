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Маляр: ВСУ освободили вдвое больше территорий в Харьковской области, чем объявлено

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  • 13.09.2022, 18:09
  • 2,394
Маляр: ВСУ освободили вдвое больше территорий в Харьковской области, чем объявлено

14 сентября будут точные данные.

Украинские военные освободили вдвое больше территорий в Харьковской области, чем было официально объявлено Министерством обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместительницу министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

Отметим, что сегодня на брифинге Маляр сообщила, что ВСУ освободили от россиян уже 3 800 квадратных километров. Бывало деоккупировано более 300 населенных пунктов.

«Это подтвержденные цифры с учетом стабилизационных мер. Реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше», — написала заместитель министра обороны.

Она добавила, что 14 сентября будут уже уточнены данные.

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