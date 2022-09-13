Ученые: Земля могла быть «еще более пригодной для жизни», если бы не Юпитер 1 13.09.2022, 18:51

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Все дело в орбите гигантской планеты.

Ученые из Университета Калифорнии в Риверсайде заявили о том, что Земля могла бы быть еще более пригодной для жизни планетой, если бы орбита Юпитера немного отличалась. Как сообщает Science Alert, это важное открытие, поскольку существует множество компонентов, которые могут повлиять на гостеприимность планеты для жизни.

Кроме того, это открытие также может помочь лучше понять, что же делает пригодные для жизни планеты таковыми.

«Если бы положение Юпитера осталось прежним, а форма его орбиты изменилась, это могло бы повысить пригодность нашей планеты для жизни. Многие убеждены, что Земля является воплощением обитаемой планеты и что любое изменение орбиты Юпитера, массивной планеты, может быть только плохо для Земли. Мы показываем, что оба предположения ошибочны», — говорит планетолог Пэм Вервоорт из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Исследование также важно для поиска обитаемых миров за пределами Солнечной системы, поскольку предоставляет набор параметров, по которым можно определить потенциальную обитаемость.

В 2019 году ученые опубликовали исследование, в котором на основе моделирования показали, что изменение орбиты Юпитера может сделать нестабильной всю Солнечной системы. В новом же исследовании ученые показали, что и обратный процесс также имеет место быть.

В настоящее время орбита Юпитера лишь немного вытянута, она почти круглая. Но если же она вытянется, это окажет влияние на всю Солнечную систему, поскольку газовый гигант в 2,5 массивнее всех планет вместе взятых.

От есть, если изменить эксцентриситет Юпитера, это изменит гравитационный эффект, который тот оказывает на другие планеты. Для Земли это также означает увеличение эксцентриситета. То есть, некоторые части планеты будут приближаться к Солнцу, нагреваясь до умеренного и пригодного для жизни диапазона.

Но если Юпитер переместится ближе к Солнцу, то пригодность Земли для жизни окажется под угрозой. Наша планета будет наклоняться относительно своей оси гораздо больше, чем сейчас, что даст более серьезные сезонные колебания. То есть, еще большие участки Земли будут замерзать, а смена сезонов станет более экстремальной. Площадь зимнего морского льда будет в четыре раза больше, чем сейчас.

Ученые считают, что результаты их моделирования можно применить к любым многопланетным системам, которые будут обнаружены в будущем, для того, чтобы определить их обитаемость. Вместе с тем, исследователи подчеркивают, что очень много факторов должны были слиться воедино, чтобы Земля стала пригодной для жизни.

Таких факторов настолько много, что жизнь на нашей планете могла никогда и не развиться. Неизвестно также, что произойдет, если Солнечная система когда-либо дестабилизируется.

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