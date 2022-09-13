В Минске УКС замаскировал свои панельки под сталинки 1 13.09.2022, 19:15

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Что из этого вышло.

В Минске УКС Заводского района решил свои панельки замаскировать под сталинки. Новые дома обещали сделать такими, чтобы они не выбивались из общей архитектурной картины, сформированной еще в конце 40-х — начале 50-х. Концепт обозначили как «в стиле Партизанского проекта сталинского периода». Onliner.by посмотрел, что получилось.

УКС Заводского района построил новые дома в границах улиц Клумова — Стахановской — Чеботарева — Щербакова.

Три высотки, закрытый двор, встроенные парковочные места. Таким должен на выходе получиться квартал для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

За метр в новостройках просили примерно 695 и 1045 долларов по курсу (за нормативную и сверхнормативную площадь соответственно).

Две высотки уже готовы и сейчас их вводят в эксплуатацию. На фасадах домов — «лепнина». Цветом и многоступенчатым «плинтусом» обыграли переход к кровле. Окна обрамляют минималистичные карнизы. Также есть терраса с мини-колоннами, балюстрадой и кирпичной кладкой.

Третий дом, который должен замкнуть композицию и образовать закрытый двор, пока еще не начал строиться, к благоустройству общей территории еще не приступали.

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