В Минске УКС замаскировал свои панельки под сталинки

В Минске УКС замаскировал свои панельки под сталинки1
- 13.09.2022, 19:15
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Что из этого вышло.
В Минске УКС Заводского района решил свои панельки замаскировать под сталинки. Новые дома обещали сделать такими, чтобы они не выбивались из общей архитектурной картины, сформированной еще в конце 40-х — начале 50-х. Концепт обозначили как «в стиле Партизанского проекта сталинского периода». Onliner.by посмотрел, что получилось.
УКС Заводского района построил новые дома в границах улиц Клумова — Стахановской — Чеботарева — Щербакова.
Три высотки, закрытый двор, встроенные парковочные места. Таким должен на выходе получиться квартал для нуждающихся в улучшении жилищных условий.
За метр в новостройках просили примерно 695 и 1045 долларов по курсу (за нормативную и сверхнормативную площадь соответственно).
Две высотки уже готовы и сейчас их вводят в эксплуатацию. На фасадах домов — «лепнина». Цветом и многоступенчатым «плинтусом» обыграли переход к кровле. Окна обрамляют минималистичные карнизы. Также есть терраса с мини-колоннами, балюстрадой и кирпичной кладкой.
Третий дом, который должен замкнуть композицию и образовать закрытый двор, пока еще не начал строиться, к благоустройству общей территории еще не приступали.