У россиян на Херсонском направлении больше нет возможности снабжать свои войска 1 13.09.2022, 19:24

Оккупанты не могут доставить ни продовольствие, ни боекомплекты, ни горюче-смазочные материалы.

Возможности оккупантов снабжать свои войска на Херсонском направлении фактически сведены к нулю, передает «Новое время».

Об этом сообщила в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Возможности их просто минимизированы до нуля фактически», — сказала она.

Гуменюк добавила, что загруженное россиянами на переправах не добирается до противоположного берега, потому что ВСУ успевают наносить удары. Украинские силы дожидаются полной загрузки, и тогда уже наносят удар, чтобы не тратить зря снаряды.

«То, что они не могут доставить ни продовольствие, ни боекомплекты, ни горюче-смазочные материалы, — это, конечно, их злит», — добавила спикера.

По ее данным, оккупанты пытаются усилить полицейский режим, пытаются склонять местное население к сотрудничеству, но люди проявляют стойкость и поддерживают движение сопротивления, чтобы не сотрудничать с оккупантами.

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