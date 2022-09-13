закрыть
13 сентября 2022, вторник, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У россиян на Херсонском направлении больше нет возможности снабжать свои войска

1
  • 13.09.2022, 19:24
У россиян на Херсонском направлении больше нет возможности снабжать свои войска

Оккупанты не могут доставить ни продовольствие, ни боекомплекты, ни горюче-смазочные материалы.

Возможности оккупантов снабжать свои войска на Херсонском направлении фактически сведены к нулю, передает «Новое время».

Об этом сообщила в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Возможности их просто минимизированы до нуля фактически», — сказала она.

Гуменюк добавила, что загруженное россиянами на переправах не добирается до противоположного берега, потому что ВСУ успевают наносить удары. Украинские силы дожидаются полной загрузки, и тогда уже наносят удар, чтобы не тратить зря снаряды.

«То, что они не могут доставить ни продовольствие, ни боекомплекты, ни горюче-смазочные материалы, — это, конечно, их злит», — добавила спикера.

По ее данным, оккупанты пытаются усилить полицейский режим, пытаются склонять местное население к сотрудничеству, но люди проявляют стойкость и поддерживают движение сопротивления, чтобы не сотрудничать с оккупантами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин