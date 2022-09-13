У россиян на Херсонском направлении больше нет возможности снабжать свои войска

У россиян на Херсонском направлении больше нет возможности снабжать свои войска1
- 13.09.2022, 19:24
Оккупанты не могут доставить ни продовольствие, ни боекомплекты, ни горюче-смазочные материалы.
Возможности оккупантов снабжать свои войска на Херсонском направлении фактически сведены к нулю, передает «Новое время».
Об этом сообщила в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
«Возможности их просто минимизированы до нуля фактически», — сказала она.
Гуменюк добавила, что загруженное россиянами на переправах не добирается до противоположного берега, потому что ВСУ успевают наносить удары. Украинские силы дожидаются полной загрузки, и тогда уже наносят удар, чтобы не тратить зря снаряды.
«То, что они не могут доставить ни продовольствие, ни боекомплекты, ни горюче-смазочные материалы, — это, конечно, их злит», — добавила спикера.
По ее данным, оккупанты пытаются усилить полицейский режим, пытаются склонять местное население к сотрудничеству, но люди проявляют стойкость и поддерживают движение сопротивления, чтобы не сотрудничать с оккупантами.