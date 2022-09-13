У БелЖД заканчиваются рельсы 13.09.2022, 19:27

Раньше их закупали в основном на «Азовстали».

Сотрудники Белорусской железной дороги сообщили, что у предприятия проблема с закупкой железнодорожных рельсов. По словам собеседников, это может быть связано с прекращением работы металлургического комбината «Азовсталь» в оккупированном Мариуполе.

Об этом «Зеркалу» рассказали несколько не связанных между собой источников. Работники предприятия говорят, что сейчас рельсов не хватает. По словам Дмитрия (имя изменено), сотрудника одного из структурных подразделений, поставок на его участок «не было года три-четыре»:

— Сейчас как раз служба взялась за дефектные рельсы и требует, чтобы их количество уменьшилось, но рельсов на замену нет. Вынесли весь мозг. Рельсы у нас уже закончились. Сейчас организован их ремонт и сварка из кусков: мы наплавляем дефектные места, вырезаем и вставляем эти куски. Сейчас только они у нас и остались. Иногда нам передают старогодние рельсы после демонтажа неиспользуемых путей или те, что сняли с путей первого класса, со скоростным движением. Сейчас старогодних у нас практически нет.

Дмитрий говорит, что такая ситуация и в других структурных подразделениях. Это нашему журналисту подтвердил представитель «Сообщества железнодорожников Беларуси» Сергей Войтехович:

— Есть нехватка рельсошпальной решетки. Об этом мне говорили еще недели три назад сотрудники службы пути. Какой-то запас остается — есть какое-то количество, которое по нормативам должно храниться, скажем, «неприкасаемо» на случай какого-то крушения, схода. Просто тот запас, который был, уже используют. Пока не могу сказать, с чем это связано. Возможно, сторонние поставщики отказываются поставлять, тогда почему у России не могут купить? Может, там тоже нехватка.

Дмитрий дефицит связывает с тем, что БелЖД больше не может закупать рельсы у мариупольского комбината, который был разгромлен во время боевых действий. А у российских поставщиков они стоят дороже.

— Раньше у нас в основном были рельсы с «Азовстали», они были дешевле российского аналога. Но их и в «жирные годы» закупали очень мало. А сейчас, думаю, они стали дефицитом, так как поставщик один — РФ. Там знают, что нам деваться теперь некуда и конкурентов у них нет, и ломят цену с потолка, — предположил мужчина.

По словам мужчины, пока это никак не сказывается на железнодорожных путях. Но через полтора-два года «могут начаться серьезные проблемы, если ничего не изменится в лучшую сторону». Так же считает и Войтехович:

— Возможно, будет проблематично провести замену при дефекте рельсов или какую-то плановую, когда они выработают свой срок. Но сейчас не хватает и стрелочных переводов, потому что они поставляются в собранном виде, — заключил собеседник.

Мы дважды попытались получить комментарий у пресс-службы Белорусской железной дороги. В первый раз разговор вышел коротким:

— Ну что вы глупости говорите? Напишите письменный запрос, — ответили по телефону и бросили трубку.

Второй раз сотрудница прервала разговор, как только журналист представилась и задала вопрос.

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