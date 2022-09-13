Украина предложила Западу военный союз и отказалась от всех уступок РФ 9 13.09.2022, 19:42

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Кого Киев видит гарантами своей безопасности.

Украина отказывается от всех уступок, которые обсуждались с Россией на переговорах в марте, и предлагает западным странам заключить аналог военного союза, следует из проекта договора о гарантиях безопасности, который во вторник опубликовал офис президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно документу, Киев видит в качестве гарантов США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию и Турцию, а также приглашает присоединиться европейские страны: от стран Балтии до Западной Европы. С ними планируется заключить соглашение о стратегическом партнерстве с «четко сформулированными» гарантиями и «обязательствами».

В отличие от проекта, который обсуждался в марте, Украина больше не готова «замораживать» неопределенный статус Крыма. В первый месяц войны, когда российские войска стояли под Киевом, а президент РФ Владимир Путин предлагал украинской армии «договориться», Киев допускал «переговоры» о будущем полуострова, которые могли бы продолжаться 15 лет.

В новом документе Украина настаивает, что гарантии безопасности должны охватывать территорию страны в ее «международно признанных границах».

Также отправлено в мусорную корзину предложение о внеблоковом или нейтральном статусе, которое обсуждалось с делегацией российских чиновников во главе с Владимиром Мединским. Гарантии безопасности «не должны быть элементом обмена на определенный статус, как нейтралитет, или накладывать на Украину другие обязательства или ограничения», говорится в документе.

Чтобы защитить себя в соответствии с уставом ООН, Киеву необходимы инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, получать которые он надеется, получив «доступ к программам финансирования ЕС».

Кроме того, потребуется оружие и поддержка разведанными от союзников, а также совместные учения с НАТО, говорится в проекте.

Фактически речь о том, чтобы Украина получила гарантии, аналогичные тем, что сейчас есть у Израиля от США, рассказал на пресс-конференции в Киеве один из авторов проекта, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, который сейчас занимает пост помощника президента Украины.

В договоре не будет пункта, аналогичного 5 статье устава НАТО о коллективной самообороне, который требует военного ответа блока на агрессию против одного из членов. Его основная цель — закрепить связи Киева с Западом и гарантировать поток вооружений, а также помощь с разведкой и тренировкой войск.

«Мы должны гарантировать, что Россия никогда больше не сможет вторгнуться в Украину. Лучший способ сделать это — обеспечить Украине военную силу, которая была бы способна противостоять любому будущему российскому нападению», — заявил Расмуссен.

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