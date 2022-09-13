закрыть
13 сентября 2022, вторник, 20:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шольц полтора часа призывал Путина вывести войска из Украины

6
  • 13.09.2022, 19:49
  • 8,078
Шольц полтора часа призывал Путина вывести войска из Украины
Олаф Шольц

Канцлер Германии и президент РФ провели телефонный разговор.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели 1,5 часовой телефонный разговор, касающийся войны РФ против Украины и ее последствий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Хебестрайта.

Шольц призвал Путина как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины. Он подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России по анексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.

Также канцлер Германии призвал Путина обращаться с взятыми в плен комбатантами в соответствии с положениями международного гуманитарного права, а также обеспечить беспрепятственный доступ к ним Международного комитета Красного Креста.

Помимо этого, Шольц подчеркнул необходимость обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Он призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе МАГАТЭ.

Шольц и Путин также говорили о продовольственном кризисе. Канцлер подчеркнул важную роль зернового соглашения под эгидой ООН и обратился к президенту России с призывом не дискредитировать соглашение и впредь выполнять его в полном объеме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин