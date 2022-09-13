В среду в Беларуси будет до +22 градусов 13.09.2022, 20:03

Пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 14 сентября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 6-12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 13-19 градусов, а по юго-западу местами до плюс 20-22.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».