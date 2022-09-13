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В Минске двое студентов из Туркменистана обманули своего знакомого из Азербайджана на 55 тысяч рублей

  • 13.09.2022, 20:25
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В Минске двое студентов из Туркменистана обманули своего знакомого из Азербайджана на 55 тысяч рублей

Один из парней попытался выехать из Беларуси.

В Минске за мошенничество в особо крупном размере задержали двух студентов из Туркменистана. Один из парней попытался выехать из Беларуси, но был задержан около границы, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Двое иностранцев, которым 22 и 26 лет, в конце августа 2022 года под предлогом оказания помощи завладели средствами гражданина Азербайджана.

Мужчина хотел обойти установленные ограничения международных денежных переводов и попросил своих знакомых перевести деньги от их имени.

После того, как операция была совершена, парни обратились в банк с заявлениями об ее отмене и таким образом завладели более 1,3 млн российских рублей (почти 55 тысяч белорусских рублей).

В отношении граждан Туркменистана было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Студентов заключили под стражу.

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