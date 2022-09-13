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Украина проводит военные учения на границе с Беларусью

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  • 13.09.2022, 20:27
  • 4,816
Украина проводит военные учения на границе с Беларусью

Учения называются «Північний Буревій 2022».

Нацгвардейцы, пограничники и бойцы теробороны участвуют в военных учениях «Північний Буревій 2022», которые проходят на границе с Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

По данным МВД Украины, в ходе учений правоохранители и военные отрабатывают задания по инженерному обустройству оборонных позиций и минированию территории.

Также подразделения тренируются проводить совместное освобождение и зачистку районов от вражеских сил и оттачивают обнаружение, блокировку и ликвидацию вооруженных формирований и ДРГ.

Учения проходят на территории Житомирской, Ровненской и Волынской областей.

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