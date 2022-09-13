Украина проводит военные учения на границе с Беларусью

Украина проводит военные учения на границе с Беларусью8
- 13.09.2022, 20:27
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Учения называются «Північний Буревій 2022».
Нацгвардейцы, пограничники и бойцы теробороны участвуют в военных учениях «Північний Буревій 2022», которые проходят на границе с Беларусью.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
По данным МВД Украины, в ходе учений правоохранители и военные отрабатывают задания по инженерному обустройству оборонных позиций и минированию территории.
Также подразделения тренируются проводить совместное освобождение и зачистку районов от вражеских сил и оттачивают обнаружение, блокировку и ликвидацию вооруженных формирований и ДРГ.
Учения проходят на территории Житомирской, Ровненской и Волынской областей.