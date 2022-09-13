Под Минском продают дом «как у хоббитов» 3 13.09.2022, 20:50

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Со стеклянным потолком и наполовину под землей.

Под Минском продают домик, как у хоббитов: уникальное строение частично находится под землей, а в кухне есть стеклянный потолок. Необычный дом находится в восьми километрах от столицы в деревне Новая Веска. Объявление о продаже уникального дома заметил телеграм-канал «Будни риэлтора».

Хозяйка строения Василина в объявлении о продаже рассказывает, что дом построен в 1990 году ее отцом по созданному им же проекту.

«Называется эта конструкция Ecology house, и первый такой дом был создан в США в 1974 году, что и вдохновило моего отца. Дом уникален, второго такого не существует. По проекту стены полые и заполнены частицами пенопласта, что позволяет сохранять тепло. Частично дом находится под землей — он углублен и сверху засыпан землей, и за счет этого в нем сохраняется температура в 15 градусов и зимой, и летом (без отопления). Я провела там прекрасное детство — летом мы играли на крыше, плавали в самодельном пруду прямо во дворе, а зимой катались с крыши на санках или прыгали в сугроб. А когда я прочитала Толкиена, я поняла что живу в настоящей Хоббитании», — так описывает свой дом девушка.

Внутри строения три спальни, большой зал, совмещенный с кухней, просторная ванную, парная из натурального дерева, и огромный гараж. В кухне — стеклянный потолок. На участке много деревьев и стоит дом-мастерская пчеловода.

Есть и второй этаж, но он не закончен. Сам дом требует ремонта.

«В нем выросли пятеро счастливых детей — что оставило свой след», — пишет автор объявления.

Стоимость дома — 383 235 рублей или 150 тысяч долларов.

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