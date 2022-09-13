Боррель призвал страны ЕС удвоить военную помощь Украине 13.09.2022, 21:08

Жозеп Боррель

Он заявил, что украинцы достигли гораздо больших успехов, чем ожидали в ЕС.

Страны Евросоюза безоговорочно готовы и далее оказывать военную поддержку Украине, однако на них приходится оказывать давление, чтобы необходимую помощь Киеву предоставляли быстро, сказал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Во вторник, 13 сентября, в Страсбурге он ответил на вопросы депутатов Европарламента о войне в Украине и помощи Евросоюза украинцам, пишет DW.

«Сейчас крайне важно воспользоваться ситуацией успешной контратаки украинцев. Они достигли гораздо больших успехов, чем даже мы сами ожидали, а значит, стратегия, которую мы выбрали с самого начала, — верная. Сейчас нам надо удвоить усилия, а не колебаться, — уверен Боррель. — Путин исходит из того, что слабые и хрупкие демократии зимой перестанут поддерживать Украину из-за газа, холода, высоких цен. Надо продолжать оказывать помощь Украине, потому что мы видим, что она эффективна».

Он обратился к гражданам стран Евросоюза с призывом не ослаблять эту поддержку. Зал отреагировал аплодисментами.

«Кто бы мог подумать, когда Путин начал войну, что шесть месяцев спустяроссийская армия будет обороняться и отступать? Это возможно, в первую очередь благодаря бесстрашию и преданности украинцев своей стране, а во вторую — нашей помощи», — подчеркнул Боррель.

ЕС улучшит координацию поставок вооружений Украине

Чтобы ускорить оказание военной поддержки Украине, страны ЕС должны лучше координировать между собой усилия по возмещению друг другу обещанных Украине вооружений в рамках круговых поставок. Задержки с поставками вооружений Украине происходят в основном из-за того, что правительства стран ЕС не могут договориться между собой, утверждает верховный представитель ЕС по политике безопасности. По его словам, теперь вступит в силу новый механизм, который позволит форсировать эти процессы.

Впервые в истории ЕС мобилизовал свои собственные ресурсы, чтобы оказать помощь воюющей стране, указал Боррель. И впервые бюджет для этой помощи был выделен из межправительственного фонда ЕС. «Мы будем и далее неустанно поддерживать Украину» и помогать ей достигнуть ее целей, к которым относится не только полное освобождение ее территории, но и продолжение борьбы до тех пор, пока Россия полностью не возьмет на себя ответственность за разрушение Украины, подчеркнул главный дипломат ЕС.

Санкции мешают России восстанавливать материальные потери

В ответ на вопрос о санкциях в отношении России он призвал не снимать их, пока они не достигнут полного эффекта. «Санкции уже работают против России в этой войне. Посмотрите на внутренности разбитого российского танка на украинской улице, и вы увидите, сколько там западных брендов электроники. 45 процентов российского рынка технологий зависят от Европы, мы положили конец этим поставкам, — пояснил глава дипломатии ЕС. - Две трети российских самолетов больше не летают, потому что они произведены на Западе, а эмбарго ЕС не позволяет им получать запчасти. Это влияет на возможность России восстановить свои гигантские материальные потери в войне».

Кроме того, по его словам, нефтегазовые доходы РФ за первые 8 месяцев 2022 года снизились на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, поскольку страны Евросоюза стали покупать у России в пять раз меньше энергоносителей, чем до войны. Объемы поставок из РФ в ЕС снизились настолько, что Боррель даже рост цен на газ больше не компенсирует потери, утверждает Боррель. «И мы продолжаем снижать потребление российского газа и прилагать все усилия для полной энергетической независимости от этой страны», — добавил он.

В 2022 году ЕС выделил дополнительно 9 миллиардов евро в качестве макроэкономической помощи Украине, из них страна получила пока только 1 миллиард. Параллельно Киев ведет переговоры с Международным валютным фондом для получения новой, гораздо большей макроэкономической помощи, сообщил Боррель.

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