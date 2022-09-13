Украинские военные захватили комплекс радиоэлектронного подавления «Борисоглебск-2» 13.09.2022, 21:51

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Фотофакт.

Украинские военные в Херсонской области захватили одну из станций российского комплекса радиоэлектронного подавления «Борисоглебск-2».

Об этом сообщает в Telegram СтратКом ВСУ.

Подразделению ВСУ удалось захватить станцию Р-934БМВ из состава комплекса. «Борисоглебск-2» в сборе предназначен для подавления систем спутниковой связи и радионавигационных систем в разных диапазонах.

Что такое комплекс «Борисоглебск-2»

Известно, что комплекс в 2009-2010 годах проходил первые испытания. Первые 8 комплексов были поставлены в армию РФ в 2013 году. Пункт управления Р-300КМВ и отдельные машины со станциями радиоэлектронного оборудования Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934 БМВ и Р-325УМВ.

Полный комплект комплекса включает девять машин с разным набором оборудования. Все они смонтированы на шасси транспортера-тягача МТ-ЛБ.

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