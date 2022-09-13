закрыть
13 сентября 2022, вторник, 22:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Войска РФ бегут из Мелитополя в сторону Крыма

4
  • 13.09.2022, 22:07
  • 10,082
Войска РФ бегут из Мелитополя в сторону Крыма

Об этом сообщил мэр города.

Войска РФ бегут из временно оккупированного Мелитополя в сторону украинского Крыма.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Оккупанты побежали из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо — стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов», — написал он.

По его данным, чтобы вывезти краденое из Запорожской области, военные РФ взламывают гаражи и похищают гражданские машины. Он призвал местных жителей обезопасить свой транспорт, чтобы его не угнали россияне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин