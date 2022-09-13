Войска РФ бегут из Мелитополя в сторону Крыма 4 13.09.2022, 22:07

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Об этом сообщил мэр города.

Войска РФ бегут из временно оккупированного Мелитополя в сторону украинского Крыма.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Оккупанты побежали из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо — стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов», — написал он.

По его данным, чтобы вывезти краденое из Запорожской области, военные РФ взламывают гаражи и похищают гражданские машины. Он призвал местных жителей обезопасить свой транспорт, чтобы его не угнали россияне.

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