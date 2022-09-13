Politico: Запад не ожидал, что наступление армии Украины на Харьковщине будет столь быстрым 2 13.09.2022, 22:11

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В операции по освобождению области участвовал относительно небольшой контингент украинских военных.

Даже Пентагон не ожидал, что украинский «блицкриг» будет двигаться так быстро. Высокопоставленные западные чиновники в сфере обороны знали заранее, что Киев планирует пойти в наступление сразу на двух направлениях, чтобы освободить территории из-под российской оккупации. Но их удивил неожиданно быстрый темп завоеваний украинской армии на севере.

Об этом изданию Politico сказали четыре западных чиновника. Украинские войска прорвались через относительно легко вооруженные российские позиции в Харьковской области в минувшие выходные, восстановив контроль над тысячами квадратных километров, а на некоторых участках выйдя на линию государственной границы. Российские силы отступили из городов Изюм и Купянск, которые являлись ключевыми логистическими узлами.

Киев сообщил генералам США наивысшего уровня о плане начать наступление сразу на двух фронтах, – сказал изданию неназванный украинский чиновник. Но правительства обеих стран были шокированы успехами в Харьковской области.

«Всех удивило то, как россияне бежали», – сказал представитель украинского правительства на условиях анонимности.

Наступление на севере провел относительно небольшой контингент украинских сил – всего несколько бригад, каждая из которых состояла из нескольких тысяч солдат. Об этом Politico рассказали чиновник США и западный дипломат. Многие российские позиции были под контролем российских призывников и плохо подготовленных и вооруженных бойцов из оккупированных регионов Украины. Они не могли противостоять тем войскам, которые надвигались на них. Масштаб и темп украинского наступления также усилили поставки западного вооружения, в частности высокоточных систем HIMARS и артиллерийских снарядов из США. Это оружие позволило украинским военным истощить вражеские силы, уничтожая российские командные центры и склады боеприпасов еще до начала наступления.

Politico пишет, что США уже давно обеспечивают Украину разными данными разведки о ситуации на поле битвы, которую Киев использует для принятия решений о нанесении ударов и передвижении своих войск, — сказали неназванные американские чиновники.

«Мы точно предоставляем украинцам информацию об условиях, но в конце концов именно украинцы делают выбор. Украинское военное и политическое руководство решало, как проводить контрнаступление», – объяснил неназванный представитель Минобороны США.

Западные чиновники теперь пристально следят за тем, как далеко украинские силы смогут зайти на Донбассе. Вполне возможно, что теперь они смогут продолжить свое наступление, используя запасы боеприпасов, танки и бронемашины, которые солдаты России покинули, когда убегали на гражданских автомобилях.

«Я бы подождал, чтобы посмотреть, сможет ли Украина использовать на Донбассе тот импульс, который она развила. Российские силы, скорее всего, попытаются восстановиться после отступления и провести локализованные контратаки», – сказал эксперт аналитического центра CNA Майкл Кофман.

Тем временем продолжается столкновение недалеко от Херсона, где армия Украины попытается усилить давление на врага, чтобы разорвать сухопутный коридор между Донбассом и Крымом.

«Нынешний период можно назвать окном возможностей для Украины, которая отобрала инициативу не только для того, чтобы отобрать территории, но и нанести удары российской армии, после которых им будет трудно восстановить силы на протяжении зимы», — добавил Кофман.

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