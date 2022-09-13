закрыть
13 сентября 2022, вторник, 22:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МВФ выделит Украине дополнительные $1,4 млрд

  • 13.09.2022, 22:22
МВФ выделит Украине дополнительные $1,4 млрд

Об этом сообщил президент Украины.

Международный валютный фонд выделит 1,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter во вторник, 13 сентября.

Глава государства провел переговоры с главой МВФ Кристалиной Георгиевой и поблагодарил за финансовую поддержку Украины.

«Обсудили будущее сотрудничество для укрепления финансовой стабильности Украины», — написал Зеленский.

Заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован во время дискуссии, организованной Центром экономической стратегии, напомнил, что 9 марта МВФ поддержал экстренное финансирование для Украины в размере 1,4 млрд долларов и в тот же день перечислил средства. По его словам, Украина может получить дополнительные 1,4 млрд от МВФ меньше чем в течение месяца.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин