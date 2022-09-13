МВФ выделит Украине дополнительные $1,4 млрд
- 13.09.2022, 22:22
Об этом сообщил президент Украины.
Международный валютный фонд выделит 1,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter во вторник, 13 сентября.
Глава государства провел переговоры с главой МВФ Кристалиной Георгиевой и поблагодарил за финансовую поддержку Украины.
«Обсудили будущее сотрудничество для укрепления финансовой стабильности Украины», — написал Зеленский.
Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ @KGeorgieva. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022
Заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован во время дискуссии, организованной Центром экономической стратегии, напомнил, что 9 марта МВФ поддержал экстренное финансирование для Украины в размере 1,4 млрд долларов и в тот же день перечислил средства. По его словам, Украина может получить дополнительные 1,4 млрд от МВФ меньше чем в течение месяца.