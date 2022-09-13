В Балаклее уже начали выплачивать пенсии 13.09.2022, 22:38

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Сразу за пять месяцев.

В Балаклее и Граковом Харьковской области начали выплачивать пенсии, сразу за пять месяцев – за тот период, что населенные пункты находились в оккупации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

«Очень важно, что с нашими войсками, с нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь. Например, в Балаклее, в Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев. За то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации», — отметил Зеленский.

По словам главы государства, все украинские пенсионеры на освободившейся территории получат выплаты. Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми.

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