Медведеву на 50 лет «подарили» элитный участок под Москвой 13.09.2022, 22:48

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Ранее участок принадлежал дочери бизнесмена Бориса Березовского.

Бывший президент РФ, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев с 2002 года арендует элитный участок под Москвой за 1,5 тысячи рублей в год, которые также не платит.

Об этом сообщает The Insider.

Отмечается, что Медведев с 2002 года арендовал элитный участок в Красногорском районе рыночной стоимостью около полумиллиарда рублей за полторы тысячи рублей.

Это следует из документов взломанной переписки вице-губернатора Московской области Игоря Трескова.

Медведев в своей декларации указывает пользование участком площадью 47 соток. Как следует из опубликованной в Telegram-канале Black Mirror взломанной переписки.

Срок договора - 49 лет. Указана и цена аренды: 1354 рубля в год. И с годами она не повышалась, во всяком случае, по состоянию на 2015 год оставалась прежней.

Но даже эти небольшие деньги Медведев не платил. У него образовался долг в размере 16 тысяч рублей и еще 12 тысяч в качестве пени.

Участок Медведева находится в поселке дачного хозяйства «Архангельское». Одна сотка здесь стоит 13,5 млн рублей. Соответственно, землю Медведева можно оценить в 630 млн.

Из того же письма следует, что соседние участки достались другим российским государственным деятелям — Михаилу Меню, Дмитрию Козаку и Герману Грефу.

Участок выделил Медведеву на тот момент глава Красногорского района Борис Рассказов.

В мае 2004 года Рассказов стал фигурантом дела о превышении полномочий за одобренную им в 1999 году сделку по продаже АО «ЛогоВАЗ» участка в селе Петрово-Дальнее площадью более 14 га, изъятого у оздоровительного комплекса «Жуковка».

Участок достался дочери бизнесмена Бориса Березовского. В ноябре 2004 года по решению суда земля вернулась в госсобственность, а дело Рассказова вскоре было закрыто.

Отмечается, что дело против главы района было закрыто сразу после того, как он фактически подарил элитный участок Медведеву, на тот момент — первому заместителю главы администрации президента РФ.

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