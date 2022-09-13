закрыть
13 сентября 2022, вторник, 23:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Германия передала ВСУ еще четыре самоходных зенитки Gepard

  • 13.09.2022, 23:10
  • 1,356
Германия передала ВСУ еще четыре самоходных зенитки Gepard

Также ФРГ передала Киеву 65 медхолодильников.

Украина получила от Германии еще четыре самоходных зенитных системы Gepard и 65 холодильных установок для медицинских материалов, сообщило минобороны ФРГ.

Министерство обороны Германии обновило список техники и материалов, которые были переданы Украине в качестве военной помощи.

Согласно опубликованным данным, с прошлой недели к списку добавились четыре зенитных самоходных установки Gepard (с теми, что были переданы ранее – 24) и 65 холодильных установок для медицинских материалов (ранее были переданы только 2).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин