Германия передала ВСУ еще четыре самоходных зенитки Gepard
- 13.09.2022, 23:10
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Также ФРГ передала Киеву 65 медхолодильников.
Украина получила от Германии еще четыре самоходных зенитных системы Gepard и 65 холодильных установок для медицинских материалов, сообщило минобороны ФРГ.
Министерство обороны Германии обновило список техники и материалов, которые были переданы Украине в качестве военной помощи.
Согласно опубликованным данным, с прошлой недели к списку добавились четыре зенитных самоходных установки Gepard (с теми, что были переданы ранее – 24) и 65 холодильных установок для медицинских материалов (ранее были переданы только 2).