ВСУ освободили 8 тысяч км² 14.09.2022, 0:41

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На половине территорий завершены стабилизационные меры.

Украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории от российских оккупантов. На половине из них еще продолжаются стабилизационные меры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«По состоянию на это время стабилизационные меры завершены в районах общей площадью более 4 тысяч квадратных километров, еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается», — сказал он.

Зеленский отметил, что на деоккупированных территориях обнаруживают остатки оккупационных войск и диверсионных групп, а также задерживают коллаборантов и возвращают полную безопасность.

Также президент отметил, что Госпогранслужбе поручено обеспечить полную охрану государственной границы на освобожденных от российских оккупантов территориях.

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