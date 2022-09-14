США планируют объявить об очередном пакете помощи Украине 14.09.2022, 1:57

Детали обещают сообщить в ближайшее время.

В ближайшее время может быть объявлено про еще один пакет помощи Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, во время брифинга заявил, что детали о новом пакете сообщат в скором времени.

«Я думаю, что в ближайшие дни вы сами все увидите. Мы идем в ногу с украинцами, общаемся с ними каждый день», — добавил он.

Кирби объяснил, что обсуждение военных нужд Киева происходит «в режиме реального времени».

«Многое из того, что мы предоставляем в последние несколько недель и месяцев, оказалось полезным и эффективным для способности украинцев идти в атаку и защищать свои территории», — подчеркнул американский чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский признал важность помощи США недавнему украинскому контрнаступлению.

«Мы тщательно готовились к этому в течение месяцев планирования. Мы использовали разведку и помощь наших союзников, особенно армии Соединенных Штатов, для получения информации; также мы эффективно использовали западное оружие», — сказал он.

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