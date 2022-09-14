Зеленский: Антивоенная коалиция должна стать коалицией мира 14.09.2022, 3:27

Владимир Зеленский

Президент Украины прокомментировал рекомендации по поводу гарантий безопасности для страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что антивоенная коалиция Украины и партнеров должна стать коалицией мира и гарантировать безопасность страны.

Свое заявление президент сделал, комментируя рекомендации по поводу гарантий безопасности для Украины, которые были разработаны по его поручению.

«Сегодня был представлен пакет рекомендаций международной группы под руководством Андрея Ермака и Андерса Фога Расмуссена — именно такие рекомендации должны войти в основу будущей системы договоров в сфере безопасности, которые дадут украинцам спокойствие и смогут гарантировать недопущение какой-либо войны против Украины», — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что власти работают над тем, чтобы были разработаны четкие шаги стран-партнеров в случае агрессии против Украины.

«Главное — четкие и юридически обязательные шаги, конкретные и своевременные действия, в частности, превентивные действия, направленные на недопущение войны и охлаждение намерений агрессора», — заявил Зеленский.

Офис президента Украина во вторник, 13 сентября, представил рекомендации по поводу гарантий безопасности для Украины, которые разработали по поручению Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, рекомендации разрабатывала экспертная группа во главе с главой ОП Андреем Ермаком и 12-м генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Ермак уточнил, что соглашение о гарантиях безопасности не будет заменять вступление в НАТО и должно будет гарантировать безопасность Украины, пока она не станет членом Альянса.

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