ВСУ ликвидировали главаря российских «комсомольцев» из Севастополя 10 14.09.2022, 7:36

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Оккупант отправился на войну под знаменем Ленина.

ВСУ «денацифицировали» члена «молодежного парламента» временно оккупированного Севастополя Александра Череменова. Похороны предателя должны состояться в Крыму 14 сентября.

Об этом сообщает российское информационное агентство Regnum со ссылкой на телеграмм-канал так называемого «молодежного парламента», передает stopcor.org.

Обстоятельства и место гибели оккупанта не разглашаются. Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что более 1200 «добровольцев» с аннексированного полуострова отправили к участию в войне РФ против Украины. Известно, что некоторые крымские подразделения сейчас воюют в Херсонской области.

Отмечается, что прощание с Александром Череменовым состоится 14 сентября в 15.00 на аллее городского кладбища «Кальфа».

Известно, что Александр Череменов возглавлял «горком комсомола» в аннексированном Севастополе и активно участвовал в митингах в честь коммунистических вождей и СССР. Так, он еще в 2019 году называл Ленина «символом борьбы против украинского национализма» и возмущался декоммунизацией. Комсомолец публично заявлял, что «это не останется безнаказанным» и «новые бои впереди, впереди новый Октябрь».

Символично, что до октября-2022 молодой пропагандист так и не дожил. Его уничтожили в сентябре.

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