Москва впервые признала свое поражение в Харьковской области

Москва впервые признала свое поражение в Харьковской области4
- 14.09.2022, 7:39
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Пропагандисты открыто обсуждают позор российской армии.
Вооруженные силы Украины заставили российских оккупантов бежать из Харьковской области и побудили Кремль к открытому признанию поражения в войне.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
«Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальные лица Кремля и пропагандисты активно обсуждают причины поражения РФ в Харьковской области», - подчеркивают аналитики.
В ISW отмечают, что в Кремле раньше никогда не признавали поражений - вокруг Киева или, впоследствии, на острове Змеиный.
«Россияне подавали отступление от Киева как решение поставить приоритетом «освобождение» Донбасса, а выход с острова Змеиный - как «жест доброй воли», - указали специалисты.
В Институте изучения войны добавляют, что министерство обороны РФ первоначально предложило подобное объяснение российской неудаче в Харькове, утверждая, что войска отводят для перегруппировки, но этот ложный нарратив быстро наткнулся на громкую критику в сети.