Путина душат медленно, но неотвратимо Игорь Эйдман

14.09.2022, 7:48

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Его режим рухнет в течение нескольких дней.

После эпического провала российской армии в Харьковской области мало у кого остались сомнения, что если бы украинцы получили в достаточном количестве западное наступательное оружие, гнали бы оккупантов до самой Москвы. Но у коллективного Запада другая стратегия.

Лидеры западных стран опасаются, что Путин, поняв, что ему хана, применит ядерное оружие. Войну он таким образом не выиграет, но число ее жертв возрастет многкратно.

Поэтому, видимо, принято решение давить Путина медленно, чтобы он понял, что ему конец только тогда, когда уже ничего страшного сделать просто физически не успеет.

Террориста, захватившего заложников, тоже долго убалтывают, а потом резко гасят снайперской пулей. Когда разводят лоха, делают так, чтобы он смог понять свой провал, только после того, как останется без штанов.

Запад душит Путина медленно, но неотвратимо. С нового года у России отнимут большую часть нефтедолларов, то есть платить пригожинско-кадыровским ордам просто нечем будет.

Расчет понятен. В какой-то момент, практически незаметно количество военных и экономических проблем, создаваемых путинскому режиму, перейдет в качество.

И он быстро (в российских исторических традициях за несколько дней) рухнет неожиданно для Путина, чтобы тот не успел напоследок устроить ядерную катастрофу.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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