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Взрывы в Новой Каховке: поражена переправа вблизи ГЭС

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  • 14.09.2022, 8:08
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Взрывы в Новой Каховке: поражена переправа вблизи ГЭС

Местные жители сообщают о мощном «фейерверке».

Временно оккупированная Херсонщина «салютует» ВСУ. В районе Новой Каховки были слышны мощные взрывы, есть предварительная информация о «прилете» вблизи Каховской ГЭС, где оккупанты пытались настроить переправу на правый берег Днепра.

О громких «хлопках» в Каховском районе и Каланчаке, прозвучавших поздно вечером 13 сентября, сообщает херсонское издание Kavun.City.

В сети (микроблог в Твиттере одного из авторов проекта «Вернись живым») обнародовано видео из Новой Каховки – сообщается о работе системы ПВО оккупантов и точных «прилетах» по их позициям.

По предварительной, пока не подтвержденной информации канала «Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами», у захватчиков возникли «серьезные проблемы» в районе дамбы Каховской ГЭС.

Также есть сведения, что новая переправа оккупантов в Новой Каховке «устала и прилегла».

Официального комментария Генштаба ВСУ или Херсонской ОВА на этот счет пока нет. В оперативной сводке спикер ОК «Юг» Владислав Назаров отмечал, что украинские ракетчики и артиллерия продолжают поддерживать огневой контроль над переправами и логистическими центрами на оккупированной территории.

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