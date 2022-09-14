Взрывы в Новой Каховке: поражена переправа вблизи ГЭС 1 14.09.2022, 8:08

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Местные жители сообщают о мощном «фейерверке».

Временно оккупированная Херсонщина «салютует» ВСУ. В районе Новой Каховки были слышны мощные взрывы, есть предварительная информация о «прилете» вблизи Каховской ГЭС, где оккупанты пытались настроить переправу на правый берег Днепра.

О громких «хлопках» в Каховском районе и Каланчаке, прозвучавших поздно вечером 13 сентября, сообщает херсонское издание Kavun.City.

В сети (микроблог в Твиттере одного из авторов проекта «Вернись живым») обнародовано видео из Новой Каховки – сообщается о работе системы ПВО оккупантов и точных «прилетах» по их позициям.

По предварительной, пока не подтвержденной информации канала «Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами», у захватчиков возникли «серьезные проблемы» в районе дамбы Каховской ГЭС.

Нова Каховка - знову гучно. ППО та прильоти pic.twitter.com/52aPQZGbqH — Gulli_ver (@Gulli_ver_sn) September 13, 2022

Также есть сведения, что новая переправа оккупантов в Новой Каховке «устала и прилегла».

Официального комментария Генштаба ВСУ или Херсонской ОВА на этот счет пока нет. В оперативной сводке спикер ОК «Юг» Владислав Назаров отмечал, что украинские ракетчики и артиллерия продолжают поддерживать огневой контроль над переправами и логистическими центрами на оккупированной территории.

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