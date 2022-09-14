Борислав Береза: Усатый таракан будет раздавлен 1 14.09.2022, 8:10

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Борислав Береза

фото: Facebook

Белорусы достаточно «полили» древо свободы.

Сооснователь и бывший глава информационного отделения партии «Правый сектор», экс-депутат Верховной Рады Украины и член украинской делегации в ПАСЕ, политический активист и боец ВСУ Борислав Береза прокомментировал сайту Charter97.org грандиозное контрнаступление ВСУ и рассказал, какие выводы должны сделать для себя лукашенковские военные:

— Для начала нужно четко сказать, что украинское военное руководство абсолютно переиграло россиян. Главнокомандующий украинских войск Залужный и начальник штаба Шаптала смогли найти вариант, при котором не только запустили контрнаступление, но и развили его до таких масштабов, что на сегодняшний день российский фронт сыпется по всем направлениям. Также начало не только Харьковское направление сыпаться у россиян, но и Донецкое. И это говорит о том, что уровень наших военных и генералов на порядок выше.

Надо отметить, что четкая, спланированная операция украинских военных и выполнение приказов руководства привели к тому, что россияне на сегодняшний день в панике бегут, бросают большое количество техники, вооружения, боекомплектов и даже своих раненых. Это говорит только об одном: операция была спланирована абсолютно правильно и привела к результатам, которые в Генштабе Украины ожидали.

— Как успехи ВСУ изменили настроения и риторику россиян?

— Настроения и риторика россиян меняются под воздействием понимания, во что они вляпались. На самом деле, это военная авантюра, которая была мотивирована лишь преступными идеями Путина и неосознанием того, насколько Украина — грозный противник для РФ, особенно при оснащении западными образцами оружия. Россияне на сегодняшний день пытаются рассказывать, что это «не с Украиной они воюют», а «со сборной НАТО и частных военных компаний». Им стыдно и страшно признать, что украинцы их бьют. Ведь они часто рассказывали, что «Украина — недострана», «слабое государство», что «армии у нас нет». Истории о том, что они уничтожили 44 «Хаймарса» и все ПВО в первые же часы войны, сегодня нас просто смешат. Мы видим, что никто ничего не уничтожил, и кроме пропагандистской машины реальных военных успехов у россиян нет.

В ответ на наше наступление россияне атакуют гражданскую инфраструктуру и дома с мирными украинцами. Им нечего противопоставить Украине в этом наступлении. Более того, доблесть украинских воинов приводит к тому, что россияне бросают оружие и с удовольствием сдаются, чтобы остаться живыми.

Но самое интересное во всем этом, что российские офицеры предают своих солдат на всех уровнях. Они обещают им подмогу, которая не приходит и солдаты гибнут, их просто уничтожают с помощью украинской артиллерии. Солдаты ждут, что офицеры их поведут куда-то, а те сбегают и бросают своих подчиненных. Российские генералы по-прежнему пилят бюджеты, продавая налево и направо топливо и амуницию, а не занимаются какими-то боевыми действиями. Россия показала свою полную неспособность ведения войны против Украины, а уж про войну с НАТО или другими противниками и речи быть не может.

Сейчас у россиян паника, и эта паника нам на руку. Но это пока явно не то, что они готовы сегодня осознать. Дальше будет хуже. Будут удары по военной инфраструктуре в глубине России, по российским военным объектам. Потому что только это может быть эффективным методом сдерживания от того, чтобы Россия и дальше продолжала войну. Мы хотели бы закончить войну, но для нас самое главное — чтобы россияне покинули всю территорию Украины: Донецкую область, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую и Автономную Республику Крым. Потому что Крым — это тоже Украина. Только тогда будут прекращены атаки по территории России, когда ни одного русского захватчика не останется на территории Украины.

— Вполне логично, что Путин будет давить на Лукашенко, чтобы тот отправил белорусов в качестве пушечного мяса в Украину. Как вам кажется, это реальный сценарий?

— Лукашенко является фактически абсолютным вассалом Путина. И все, что тот будет от него хотеть, белорусский диктатор будет выполнять. При этом надо понимать, что Лукашенко осознает, что ситуацию он не изменит. Если его войска зайдут на территорию Украины, то они будут уничтожены точно также, как боевые части россиян в Харьковской области.

Самое главное в этой истории: надо осознать, что приказ о вторжении с территории Беларуси белорусских войск на территорию Украины будет началом конца правления Лукашенко. Хотя он и так уже обречен. Усатый таракан будет раздавлен своим народом при поддержке мирового сообщества.

— Какие выводы должны сделать для себя лукашенковские военные, смотря на то, что сейчас происходит с российской армией в Украине?

— Лукашенковские военные осознают, что мотивация украинцев сильна, а техника на порядок выше. Выучка украинских военных и желание уничтожать любого оккупанта таковы, что они не оставят шанса ни одному захватчику, который захочет прийти на нашу землю. Поэтому армия Лукашенко демотивирована. А без мотивации идти в бой — обрекать себя на поражение и гибель.

— Мы стали свидетелями того, как за несколько дней начал сыпаться российский фронт. Есть ли вероятность того, что в определенный момент и режим Лукашенко посыпется вслед за своими кремлевскими хозяевами?

— Режим Лукашенко посыпется тогда, когда обычные белорусы выйдут на улицы и готовы будут снести Лукашенко и всех, кто его поддерживает. «Любое древо свободы, — говорил Джефферсон, — надо поливать время от времени не только кровью патриотов, но и кровью тиранов». Белорусы достаточно полили древо свободы своей кровью и своими жизнями, пора полить кровью тирана. Пора сносить эту власть. Именно это должно стать главной мотивацией для того чтобы режим Лукашенко пал.

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