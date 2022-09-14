Пограничники Кыргызстана и Таджикистана устроили перестрелку с применением минометов 3 14.09.2022, 8:20

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Инцидент произошел в районе Булак-Башы Баткенской области.

Между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана 14 сентября произошла перестрелка, таджикская сторона применила минометы, пишет Asia TV со ссылкой на пограничную службу Кыргызстана.

Инцидент произошел в районе Булак-Башы Баткенской области. В сообщении указано, что пограничный наряд Кыргызстана обнаружил там пограничников Таджикистана, которые «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы».

— Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы, — говорится в сообщении.

Перестрелка периодически начинается и прекращается.

На место инцидента выехал начальник Баткенского пограничного отряда. Кыргызская и таджикская стороны провели телефонные переговоры и планируют проведение встречи. На других участках кыргызско-таджикской границы ситуация спокойная.

По предварительным сообщениям, с кыргызской стороны пострадавших нет. Медорганизации Баткенской области переведены на усиленный режим работы. В Таджикистане сообщают о нескольких раненых.

Это уже не первая стычка на границе между двумя странами. Напомним, подобное произошло 3 июня нынешнего года.

В конце января на одном из участков кыргызско-таджикской границы также произошли перестрелки между военнослужащими двух стран. В тот раз причиной конфликта стало то, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен — Исфана. Тогда пострадали четверо военных Кыргызстана — все они получили осколочные ранения.

12 апреля между военнослужащими двух стран произошли сразу две перестрелки, пострадал один киргизский пограничник.

Таджикистан и Кыргызстан разделяют более 980 км государственной границы, сотни километров из которых до сих пор не определены. Нерешенный вопрос с демаркацией границы часто приводит к конфликтам, которые заканчиваются не только перестрелками, но и гибелью людей.

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