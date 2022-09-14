«Выплачиваю кредит за «айфон» подруги» 5 14.09.2022, 8:26

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Истории белорусов, которым пришлось платить по чужим долгам.

СМИ то и дело пишут об историях, когда один человек дал в долг другому, тот не вернул, пришлось привлекать милицию, и все такое (о подобных ситуациях вы можете почитать здесь, здесь и здесь). В подобных ситуациях часто возникает недоумение: как можно было одолжить крупную сумму денег кому-то ненадежному? Журналисты onliner.by поговорили с белорусами, которые сначала согласились кого-то выручить, а потом во всех смыслах расплачивались за свою доброту.

«Выплачиваю кредит за чужой «айфон»

Этим летом Катерине пришлось отдать 500 рублей, потому что у ее кумы новый «айфон». Через месяц девушка заплатила еще 150 рублей. Нужно еще 1300. У нее нет другого выхода, кроме как платить за чужой телефон.

Эта история начала развиваться в позапрошлом году, когда кум Катерины попросил ее оформить на себя кредит. Девушка согласилась, потому что она не раз давала в долг семейной паре, и ребята всегда возвращали деньги. Поэтому, когда кум попросил у нее оформить кредит на 3000 рублей, Катерина не отказала.

— Кум пообещал своей жене двенадцатый «айфон». Он позвонил мне и стал просить, чтобы я оформила на себя кредит. Сам он не мог обратиться в банк, потому что на нем уже висели другие долги, а кума в то время не работала. Мы же друзья и в какой-то степени родственники, я крестная их ребенка. Поэтому я согласилась. Мы вместе пошли в магазин, выбрали «айфон» и оформили на меня кредит.

Спустя полтора года кумовья Катерины поругались, решили развестись и про свой общий долг забыли.

— Как вы узнали, что ваши друзья перестали платить по кредиту?

— Этим летом мне позвонили из банка и сказали, что у меня просроченная задолженность. На тот момент я думала, что кумовья погасят долги и будут платить по кредиту дальше, ведь они взрослые ответственные люди. По крайней мере мне так казалось. Но нет, никто платить не собирался, они валили друг на друга. Кум сказал, чтобы я забирала телефон у его жены. Кума отвечала, что она не отдаст телефон, потому что это подарок. Я бегала то к нему, то к ней, как ненормальная. Уже два месяца я выплачиваю кредит за чужой «айфон».

Примерно до весны 2023 года девушка должна платить банку по 150 рублей каждый месяц. Единственное, чего пока добилась Катерина, — ее кум написал расписку, что вернет ей все деньги, которые она выплатит по кредиту за «айфон», которым пользуется кума.

Мужчина пообещал, что обязательно все выплатит, что будет приносить деньги частями. Но с момента обещания прошло два месяца, и за это время мужчина так ничего и не вернул.

— Самым сложным для меня в этой ситуации было переступить через свою гордость и признать, что это была моя ошибка — то, что я им доверилась. Я чувствую себя такой дурой, что повелась! Вроде мы не чужие люди, кумовья, а они со мной поступили вот так. Для них семейная драма оказалась важнее, чем отношения со мной. Они подставили крестную своего ребенка. Мне в психологическом плане было трудно признать, что это моя вина.

— В каких отношениях вы теперь с этой парой?

— Кума пытается со мной общаться, хотя я не знаю, как с ней разговаривать. С кумом пытаюсь как-то контактировать, ведь он написал мне расписку, и если он не выплатит долг, то мне уже есть с чем идти в суд. Я даже не знаю, как общаться с моим крестником, и это волнует меня больше всего. Деньги мои тоже волнуют, конечно же, но главное — как выстраивать общение с крестником.

«Суд решил, что, пока мы не выплатим кредит коллеги, мы невыездные, а у нас путевки в Турцию»

Юлии вместе подружкой-коллегой пришлось выплачивать кредит за парня, с которым они работали в одной компании. Парень хотел открыть свой бизнес и взять для этого кредит в банке, а без поручителей его не давали. Девушки согласились на поручительство.

— Мы дружили, отдыхали вместе. Этот парень был для нас товарищем, другом. Прикольный, общительный — не было причин ему не доверять. Свой человек, мы его давно знаем.

Поэтому согласились на поручительство, не размышляя. У парня были идеи для своего бизнеса — почему бы не помочь человеку? Оформили кредит.

Парень перестал платить по кредиту довольно быстро. Примерно через четыре месяца Юлия и ее коллега стали получать звонки из банка о том, что появилась просроченная задолженность. Ребята все еще работали вместе. Должник успокаивал девушек, говорил, что уже все выплатил, а банк с чем-то не разобрался. Уверял, что все уладит.

— Он нам говорил: «Девчонки, все зэ бест, не обращайте внимания и не реагируйте на звонки из банка».

Он обещал все уладить, у него еще и отец работает на хорошей должности в банковской сфере. А потом наш коллега уволился и исчез. Он стал нас избегать, менял номера телефонов. Мы приезжали к его отцу, а тот отвечал: «Мой сын уже взрослый, я не несу за него ответственность».

Позже девушек, как поручителей, вызвали в суд. Там они надеялись, что их бывшего коллегу заставят платить банку. Но он на суд не явился, и вся ответственность легла на поручителей.

— Конечно, легче привлечь поручителей, которые получают зарплату и нигде не скрываются.

Суд решил, что, пока мы не выплатим кредит коллеги, мы невыездные, а у нас путевки в Турцию, уже была дата вылета. Я экстренно брала новый кредит, чтобы закрыть кредит этого парня. Мы с коллегой еще вместе просили у работников банка, чтобы они позвонили в Госпогранкомитет и попросили снять запрет на наш выезд.

Сумма, которую пришлось выплатить, относительно небольшая — около €2000 на двоих поручителей. Но Юлия говорит, что даже такие деньги стали для нее проблемой — пришлось в чем-то ужимать себя и экономить, просить помощи у родителей. Тем более что девушка платила за съемную квартиру.

— Вы не думали подать в суд на этого парня, чтобы он выплачивал вам долг?

Услышав этот вопрос, Юлия заливается смехом.

— Нет. Сколько я читала таких историй и знаю по опыту своих знакомых: это все не работает, если человек неплатежеспособный. Даже у нас в компании: если суд решил, что наши должники обязаны нам заплатить, они все равно не платят, если у них нет денег. Здесь такая же ситуация.

Выплатил вместо директора 10 000 рублей. «У нас даже расписки не было»

Евгений только нынешней зимой закрыл кредит, который взял еще пять лет назад, чтобы помочь своему директору. Дело было так: перед новогодними праздниками компания осталась практически без денег, платить зарплату было нечем. Евгений работал замом директора и предложил руководителю идею: он возьмет в банке кредит, отдаст деньги директору, а тот выплатит зарплату сотрудникам перед Новым годом — хотя бы по 500 рублей каждому.

— Я знал, что директору кредит не дадут, поэтому пошел в банк сам. С директором взаимоотношения были очень дружеские, мы работали вместе около восьми лет, он был моим наставником (он старше меня). Долги по зарплате перед Новым годом возникли в том числе из-за того, что мои клиенты с нами вовремя не расплатились. У нас с директором был уговор: я отдаю ему кредитные 5000 рублей, а он потом будет платить каждый месяц по кредиту. Мы договорились, что, как только мои клиенты расплатятся, директор этими деньгами закроет весь кредит, который я оформил на себя.

Я отдал деньги, мы пожали руки.

Потом Евгений уехал в отпуск за границу и узнал, что буквально через неделю его клиенты выплатили деньги и этой суммы хватит на то, чтобы погасить весь кредит. Но директор решил направить их в другое русло.

— Я подумал: ну ладно, он закроет кредит позже, мы ведь договорились. Мне было неловко напоминать ему о деньгах, я боялся подойти, испортить отношения. Он бы сказал: «Женя, я все помню». Неудобное положение: просишь свое, и при этом как будто ты еще виноват.

Через полгода у компании снова возникли финансовые проблемы, Евгений решил уволиться. Как только он это сделал, директор перестал платить по кредиту.

— У нас даже расписки не было, ведь я ему доверял.

Он сказал, что я сам во всем виноват, потому что своим увольнением потопил компанию. И добавил, что теперь кредит — это моя проблема. Кредит на 5000 рублей вместе с процентами вылился мне в 10 000. А ведь я мог бы себе машину купить за эти деньги! Потом я узнал, что через полгода после моего ухода директор купил себе офис и белое кожаное кресло. А денег на кредит у него почему-то не было.

Самым сложным, по словам Евгения, было постоянно держать в голове, что нужно вносить платеж 25-го числа каждого месяца. Парень говорит, что без штанов он не остался, но на него очень давил тот факт, что если забыть про кредит, то испортится кредитная история.

— После этого я сильно разочаровался в людях, узнав, что они могут так поступать. Это поучительная история: не доверяйте даже своим хорошим наставникам, не давайте им в долг.

Иногда я еще могу одолжить денег по мелочи, но теперь у меня табу давать в долг родным и близким. Особенно близким.

Чем ближе человек, тем ниже вероятность, что я дам ему денег. У меня просили небольшие суммы, по $100—200. Я решил приврать, что денег нет. Потому что тяжело терять людей из-за денег.

Психолог: отказаться давать в долг не так просто, как это может показаться

Мы спросили у психолога Павла Зыгмантовича, автора телеграм-канала «Доказательная психология», почему люди легко дают в долг — даже большие суммы, даже без расписок.

— Мы просоциальный вид — хотим приносить пользу другим людям. И, как просоциальный вид, мы не любим, когда нашим близким плохо. Когда плохо какому-то незнакомому человеку на остановке, который подходит к нам и говорит: «Дай денег, трубы горят», — мы ему отказываем легко. А если денег просит тот, кто нам нравится, кто нам важен, такого уже просто так не оттолкнешь.

Плюс чувство вины. Человек ведь просит денег, потому что ему плохо, а если я ему отказываю, то получается, что я причиняю ему боль.

Плюс репутация. Мысли вроде «Если я отказываю, то что я за человек такой?». В комплексе желание приносить пользу другим плюс чувство вины и стыд перевешивают мысли о том, что деньги, отданные в долг, вам могут не вернуть.

— Как отказать человеку без стеснения и чувства вины и при этом остаться с ним в хороших отношениях?

— Никак. Если вам важны отношения с этим человеком, то вы будете ощущать вину. Алгоритм отказа выглядит просто: первое — выслушиваем человека, второе — говорим «нет», третье — переживаем волну его возмущения. Потом говорим: «Максимум, чем я могу помочь, — это вместе подумать, где ты еще можешь взять деньги».

Можно попробовать мыслить так: человек, который просит у меня в долг, хочет, чтобы я обслуживал его финансово.

Обычно от такой мысли становится обидно, и эта обида перевешивает вину, давать в долг уже не хочется. Но эту мысль нужно держать в голове постоянно. А это сложно, когда перед вами человек с глазами шрековского котика просит: «Ну пожалуйста, одолжи мне…» Если человек не умеет ослаблять чувства вины и стыда, то, скорее всего, ему будет проще дать в долг с перспективой потерять деньги. С этим нужно работать, убирать чувство вины и стыда, а научиться этому через комментарий к статье едва ли возможно.

— Как же так получается, что люди спокойно не возвращают долги даже друзьям и близким?

— Обычно они говорят: «А что в этом такого?» Должник может думать о вас так: «Я взял у него деньги, потому что у него их много. А если у него их много, то чего ему переживать? Когда-нибудь верну». Есть еще одна очень неприятная штука: некоторые люди воспринимают свои намерения как уже выполненное действие: «Я хочу отдать тебе деньги, и этим своим желанием я, можно сказать, уже отдал их тебе». Человек даже может не понять вашей обиды, ведь он искренне хочет вернуть вам деньги — когда-нибудь, просто не сейчас. И за этим очень редко лежит хитрый расчет или настоящая зловредность.

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