France 24: Россия предлагала Украине переговоры на фоне мощного наступления ВСУ 4 14.09.2022, 8:34

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Стало известно, что ответил Киев.

На фоне масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины российские чиновники ринулись предлагать мирные переговоры. Киев предложения проигнорировал, ведь не планирует играть по сценарию противника.

Об этом рассказала глава Министерства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет France 24.

По ее словам, Россия стремилась отвлечь внимание и остановить стратегические планы Украины.

«Они хотят отвлечь наше внимание и остановить то, что было стратегически запланировано за месяц до этого. Это не тот сценарий, который мы собираемся разыгрывать», - отметила Стефанишина.

Она подчеркнула, что прежде чем садиться за стол переговоров – Украина вместе с партнерами должна реализовать все военные и дипломатические планы. Нужен подходящий момент, он наступит после массовой деоккупации украинских территорий.

«Необходимо, чтобы мы использовали этот импульс (ред. – контрнаступление ВСУ) для массовой деоккупации нашей территории, а затем, конечно, мы будем готовы к переговорам, основанным не на российских ультиматумах, а на чем-то, что позволило бы закончить войну, но также и избежать последующей войны на нашей земле, когда Россия сможет восстановить свои резервы», - подчеркнула министр.

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