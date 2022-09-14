«Миротворцы» РФ поспешно бежали от армии Азербайджана

«Миротворцы» РФ поспешно бежали от армии Азербайджана1
- 14.09.2022, 8:43
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Опубликовано видео первых минут боевого столкновения в Нагорном Карабахе.
В Сети появилось видео, которое в очередной раз доказывает «доблесть и отвагу» российской армии. На ТГ-канале «Украина 365» размещен ролик, на котором зафиксированы первые минуты боевого столкновения Армении и Азербайджана.
В зоне линии разграничения в Зангезурской области боевое дежурство несут российские «миротворцы», которые предпочли не вмешиваться в ситуацию, а побыстрей ретироваться с места «заварушки» при появлении ВС Азербайджана.