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«Миротворцы» РФ поспешно бежали от армии Азербайджана

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  • 14.09.2022, 8:43
  • 8,976
«Миротворцы» РФ поспешно бежали от армии Азербайджана

Опубликовано видео первых минут боевого столкновения в Нагорном Карабахе.

В Сети появилось видео, которое в очередной раз доказывает «доблесть и отвагу» российской армии. На ТГ-канале «Украина 365» размещен ролик, на котором зафиксированы первые минуты боевого столкновения Армении и Азербайджана.

В зоне линии разграничения в Зангезурской области боевое дежурство несут российские «миротворцы», которые предпочли не вмешиваться в ситуацию, а побыстрей ретироваться с места «заварушки» при появлении ВС Азербайджана.

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