Армения заявила, что Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе

Армения заявила, что Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе2
- 14.09.2022, 9:17
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Накануне стороны заключили соглашение о прекращении огня.
Азербайджан возобновил наступательные действия в направлении армянских города Джермук и села Верин Шоржа. Об этом сообщило Минобороны Армении.
Также в направлении Джермука военные соседней страны ночью применили ударные беспилотники.
По словам пресс-секретаря Минобороны Арама Торосяна, с 8 утра Азербайджан применяет артиллерию и минометы.
«Армянские вооруженные силы выполняют поставленные перед ними задачи», — добавил он.
Ответственность за последствия ситуации Ереван возложил на «военно-политическое руководство Баку».
Накануне стороны заключили соглашение о прекращении огня.