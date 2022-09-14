Армения заявила, что Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе 2 14.09.2022, 9:17

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Накануне стороны заключили соглашение о прекращении огня.

Азербайджан возобновил наступательные действия в направлении армянских города Джермук и села Верин Шоржа. Об этом сообщило Минобороны Армении.

Также в направлении Джермука военные соседней страны ночью применили ударные беспилотники.

По словам пресс-секретаря Минобороны Арама Торосяна, с 8 утра Азербайджан применяет артиллерию и минометы.

«Армянские вооруженные силы выполняют поставленные перед ними задачи», — добавил он.

Ответственность за последствия ситуации Ереван возложил на «военно-политическое руководство Баку».

Накануне стороны заключили соглашение о прекращении огня.

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