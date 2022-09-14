закрыть
14 сентября 2022, среда, 9:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Армения заявила, что Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе

2
  • 14.09.2022, 9:17
  • 2,496
Армения заявила, что Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе

Накануне стороны заключили соглашение о прекращении огня.

Азербайджан возобновил наступательные действия в направлении армянских города Джермук и села Верин Шоржа. Об этом сообщило Минобороны Армении.

Также в направлении Джермука военные соседней страны ночью применили ударные беспилотники.

По словам пресс-секретаря Минобороны Арама Торосяна, с 8 утра Азербайджан применяет артиллерию и минометы.

«Армянские вооруженные силы выполняют поставленные перед ними задачи», — добавил он.

Ответственность за последствия ситуации Ереван возложил на «военно-политическое руководство Баку».

Накануне стороны заключили соглашение о прекращении огня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин