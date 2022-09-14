СМИ: Гимназия Абельской «ворует» учеников из частных школ 1 14.09.2022, 9:21

2,972

В начале нового учебного года в Минске открылись только шесть частных школ из 20.

Источники Белорусского расследовательского центра сообщили, что из временно прекративших работу школ наблюдается отток учеников. Дети вынуждены переходить в другие школы, в том числе в Минскую международную гимназию (ММГ), основанную Ириной Абельской.

Вчера в Мингорисполкоме состоялась встреча руководителей частных школ, не прошедших сертификацию, с главой Центрального района столицы и с заместителем министра образования. На этой встрече руководители этих школ отчитались об устранении выявленных ранее недостатков. Об этом Белорусскому расследовательскому центру сообщили несколько источников, присутствовавших на встрече.

Источники также сообщили, что из временно прекративших работу школ наблюдается отток учеников. Дети вынуждены переходить в другие школы, в том числе в Минскую международную гимназию (ММГ), основанную Ириной Абельской.

В самой гимназии сказали, что «они не сталкивались» с трудностями при получении сертификатов. Наоборот, по словам администрации, наблюдается приток из тех школ, которые не открылись. При этом еще в августе ММГ объявляла дополнительный прием детей из-за недобора.

Найти информацию о том, что сертификат ММГ подписан, невозможно, так как школы нет в списках частных учебных заведений Минска.

В начале нового учебного года только 6 частных школ из 20, расположенных на территории Минска, получили сертификаты готовности к учебному году. Остальные 14 были вынуждены устранить выявленные межведомственной комиссией недостатки и до сих пор так и не открыли свои двери для школьников. А сегодняшняя встреча в Мингорисполкоме так и не дала ответа, позволят ли этим школам работать после устранения недостатков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».