Самая большая драма для Путина 2 Юрий Бутусов

14.09.2022, 9:27

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Юрий Бутусов

Велика Россия — а воевать некому.

За деньги можно нанять людей, которые пойдут убивать.

Но за деньги нельзя нанять людей, которые готовы умереть за свою страну.

Самая большая драма для Путина, что спустя семь месяцев, огромная Россия не в состоянии направить на фронт армию, превосходящую украинцев хотя бы по численности.

Велика Россия - а воевать некому, позади - не Москва.

Позади российского солдата - Сечин, Миллер и Путин, и они так и не смогли объяснить россиянам, зачем им надо умирать от ракеты HIMARS или снаряда CEASAR под Балаклеей.

Российская пропаганда жует жвачку про «русский национальный долг» теми же словами, как лет 40 назад говорили про советский «интернациональный долг» в Афганистане.

Российские телеграм-каналы крутят заезженную пластинку бандеровских пыток над русскоязычными, и боятся ответить на главный вопрос: а почему солдаты и офицеры 1-й гвардейской танковой армии сбежали спустя 4 дня украинского наступления под Балаклеей, бросив сотни единиц боевой техники? Да, на войне приходится и отступать, но что же на уме у «второй армии мира», если она оставляет большую часть своего оружия врагу и улепетывает в тыл налегке?

Что дальше? Россия может объявить всеобщую мобилизацию, но при низкой мотивации это будет равнозначно поражению.

Во-первых, начнется массовое бегство населения и эмиграция.

Во-вторых, у России нет вооружения, связи, экипировки и транспорта, чтобы поставить в строй миллионы.

В-третьих, Россия уже погнала в бой насильно мобилизованных на оккупированных территориях - это обернулось огромными потерями, но «штрафбаты Путина» так и не стали армией, способной держать фронт и наступать.

Россия будет воевать долго, потому что накопила за десятки лет много боеприпасов и боевой техники.

Но государство, которое пытается мотивировать рабов воевать против чужой свободы, никогда не сможет победить нацию, которая способна мобилизовать саму себя.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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